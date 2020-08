Durísima frase contra David Silva luego de su llegada a Real Sociedad

El lunes, Real Sociedad sorprendió con el anuncio de la contratación de David Silva, quien dejó el Manchester City tras 10 años en esa institución.

Aunque en España hubo regocijo por el regreso del 'Chino', desde Italia llegaron unas durísimas declaraciones contra el jugador de 34 años.

El director deportivo de Lazio, Igli Tare, emitió un comunicado en las redes sociales del club que decía: “Me enteré del traspaso de David Silva a la Real Sociedad. Tengo un gran respeto por el jugador, pero no por el hombre"

Y es que según trascendió en Europa, desde hace varias semanas Lazio estaba tras el fichaje de Silva, pero este no había dado una respuesta oficial porque no había terminado su participación en Champions League con Manchester City.

No obstante, los romanos sentían que la llegada del jugador español sería un hecho y así reforzarían su plantel con un jugador de mucha experiencia y gran calidad de cara a la participación en Champions League 2020-21.

Desde el entorno del jugador dicen no entender esta reacción contra él, pues “había conversaciones con Lazio, como las había con la Real Sociedad o en otros equipos, luego es mi hijo quien toma la decisión de ir a la Real. Cuando a Lazio le dijeron lo de la Real no reaccionaron mal, al final no había nada asegurado", dijo Fernando Jiménez, padre de David Silva, en Radio Marca.