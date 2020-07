¿Lo ficharán? Estrella del Bayern Munich se habría ofrecido al Barça

No es la primera vez que se relaciona el nombre de David Alba con el Barcelona. En temporadas atrás, el defensor austriaco del Bayern Munich, ha sido vinculado con la posible llegada al equipo culé, que pese a no lograr ningún acuerdo, se ha mantenido interesado por quedarse con los servicios del jugador de 28 años.

Ahora, según informó la prensa del viejo continente, el defensor sigue sin llegar a un acuerdo con el equipo bávaro para la renovación de su contrato, y es por eso, que se habría ofrecido al Barcelona, club con el que mantiene una buena relación: "Alaba se ha vuelto a ofrecer al Barça, club en el que le gustaría jugar para potenciar su carrera en los próximos años. El Barça estudia su fichaje, entre otras opciones pero ve muy inviable la operación este verano, pero sí que pujaría por él si finalmente queda libre en el 2021", precisó el medio 'Sport'.

Así las cosas, Barcelona estaría cerca de fichar a uno de los futbolistas fundamentales de las últimas temporadas del Bayern Munich, sin embargo, en el interior de la institución se estaría a la espera de su decisión sobre renovar o no con el el equipo bávaro, para de esta manera, si la decisión es no renovar, poder ficharlo gratis en el 2021 y no tener que pagar un gran suma de euros en la transferencia, pues hay que recordar, que debido a la crisis, los directivos del cuadro culé no tienen contemplado invertir en fichajes de alto valor.