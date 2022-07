Una salida que no gustó: duro mensaje de Dani Alves al Barcelona

Sin una oferta concreta todavía, más allá de rumores que lo ponen en el Real Valladolid, Dani Alves quedó libre tras finalizar su paso por el equipo de sus amores. Un gran esfuerzo hizo Alves para volver al Fútbol Club Barcelona en noviembre de 2021 tras su paso por el Sao Paulo de su natal Brasil. La historia de amor con la institución catalana no terminó de la mejor manera.

Eran los últimos meses del 2021 cuando Dani Alves se vestiría nuevamente con los colores blaugranas del FC Barcelona. Cinco años pasaron para que el brasileño volviera al equipo en donde fue feliz. Sin embargo, era un club completamente distinto a comparación con el que tenía anteriormente compartiendo con Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez entre otros pilares del balompié sudamericano y europeo.

Cuando Dani Alves regresó para jugar la temporada 2021-22, firmó un contrato que tenía la opción de prolongar sus servicios hasta 2023. Sin embargo, el club no quiso sostenerlo y no le alargó su estado contractual con el club culé. Después de ello, el lateral derecho explotó con un mensaje a los directivos y a la institución catalana.

En conversaciones con The Guardian, Dani Alves dijo, ‘me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida’. Posteriormente, se dirigió a los directivos del club, ‘desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club.

Como culé me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera No hablo de mí porque estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta’. Agregó, ‘encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo’. Finalmente, dijo lo que carece la institución, ‘el club necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera’.