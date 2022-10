Infiltrado en el clásico: sufrió por Barcelona y valoró a Real Madrid

Real Madrid venció con autoridad a FC Barcelona por 3-1, en una nueva edición del clásico español que no decepción y que tuvo exhibiciones de alto vuelo en un Santiago Bernabéu que alucinó... bueno, casi en su totalidad.

Ahora se sabe que no todos los que estaban en las graderías estaban contentos con el triunfo blanco y que hubo entre la multitud un infiltrado.



Se trata de Dani Alves, quien publicó en sus redes sociales la prueba de su aventura: "Siempre hay que tener mucha personalidad para vivir cosas que uno nunca vivió. Viví el Clásico hoy de una manera diferente, con sensaciones diferentes y con unas ganas tremenda de estar dentro", dijo en cuenta e Instagram, con 37,3 millones de seguidores.



El actual jugador del Pumas de la UNAM aparece con Jonathan Xavier (one9 content) y en medio de madridistas: "Que mal rodeado estuve, pero aguanté como un campeón", añadió con un emoticono de risa. Ojalá se haya referido a su amigo y no a los hinchas que lo rodeaban...









Sobre la derrota 3-1 simplemente opinó: "infelizmente para los culés no fue el resultado esperado... Animar a a tu equipo es quererlo cuando las cosas no salen bien, es apoyar cuando el día no es el mejor y también es nunca dejar de amarlo pase lo que pase", mensaje clave ahora que los resultados no acompañan a Xavi Hernández.



Lo gracioso es el comentario de su esposa, Joana Sanz, en la publicación: "Anota ahí que te dormiste, perdiste el vuelo y tuviste que comprar otro".