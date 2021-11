El buen hijo regresa a casa: Dani Alves volvería al Barcelona

Xavi Hernández llegó al mando del Barcelona, buscado retomar el rumbo y las decisiones por tomar están empezando a ocurrir. Desde salidas y eventuales llegadas, las cuales solo tendrán el visto bueno del estratega para que ocurran. Habrá una sorpresa, pues no solo el estratega está de retorno, uno de los que hizo parte de la época gloriosa del club volverá.

De acuerdo a información del Diario AS, Dani Alves volverá al cuadro catalán, luego de los diálogos de Laporta con el brasileño y el OK por parte de Xavi. Varias condiciones, pero, favoreciendo siempre la parte financiera del club “Alves acepta venir prácticamente gratis al club blaugrana, consciente de los problemas económicos del club así como también el límite del fair play financiero, además, también se valora el excelente estado de forma del jugador, ya que su reto de estar en Catar y sus buenos genes le permiten estar en un estado inmejorable”.



Mucho se habla de la opción de que se incorpore hasta enero, pero, el brasileño llegaría como agente libre, por lo que podría incorporarse antes de tiempo e incluso, estar prontamente disputando encuentros oficiales con el cuadro catalán, de acuerdo a la brecha en la normativa de FIFA.



Las opciones de Xavi en la banda son limitadas, Sergiño Dest poco ha brillado, además de Mingueza y Sergi Roberto, que no convencen en esa zona de la cancha. Alves podría estar jugando la próxima semana contra el Espanyol, de acuerdo a lo que se concrete formalmente y en qué estado llegue.