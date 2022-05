¿Retiro? ¿Cuál retiro? Alves metió presión a Buffon y quiere igualarlo

El experimentado lateral brasileño Daniel Alves admitió que el llamado de Xavi, su excompañero y actual entrenador del Barcelona, lo tomó por sorpresa y no lo pensó dos veces para retornar al equipo español en el que había sido ídolo.



"Fue una sorpresa recibir la llamada de Xavi y poder volver. Estaba enfocado en otras cosas. En la época era embajador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y de la nada recibí su llamada diciendo que quería contar conmigo", declaró el lateral en entrevista al diario O Estado de Sao Paulo.

Según Alves, Xavi le dijo que quería "contar" con él por su "experiencia" y que había acompañado su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que Brasil repitió la medalla de oro, y en el Sao Paulo. "Vio que estaba bien físicamente y tomé el vuelo desde Portugal directo para Barcelona para comunicarles que un capítulo más (de su historia con el club) sería escrito. Ni lo pensé mucho para responder y fue un 'sí', vamos ya", comentó.



El lateral y centrocampista de 38 años espera continuar en las convocatorias de la selección brasileña y jugar el Mundial de Catar 2022, con el sueño de alzar el sexto título para el país, "inspirado" en su ídolo Cafú, capitán del pentacampeonato en Corea del Sur-Japón 2002.



"Estoy trabajando en todos los aspectos para alcanzar mi mejor nivel. Sé que la exigencia es muy grande en una Copa del Mundo. Ya viví eso y no es solo la convocatoria, es el trabajo diario para hacer las cosas bien en el club y tengo que estar siempre abierto a mejorar como profesional y como persona", subrayó.



Alves dejó claro que por el momento no piensa retirarse y continuará hasta que la "sangre en las venas" y el "brillo de los ojos", elementos que inspiran un documental sobre su vida, "sigan intactos".



"Voy intentar igualar a (el portero italiano Gianluigi) Buffon, que renovó hasta los 46 años (con el Parma), y los Olímpicos de París (2024) también están ahí cerca", afirmó.



No obstante, descartó, de momento, retornar al fútbol brasileño en un futuro próximo para retirarse, pues su "sueño de jugar con el Sao Paulo" ya se cumplió y su vínculo con el deporte local sería como "dirigente".



EFE