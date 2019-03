¿Cuánto pierde Real Madrid por firmar una temporada de vergüenza?

La pésima temporada del Real Madrid, sin Copa del Rey, prácticamente descartado en Liga de España y ahora fuera de su amada Champions League. será un golpe para el Real Madrid que va mucho más allá del orgullo.

Las últimas tres temporadas levantando el trofeo europeo, incluso después de resignar las competencias domésticas, se salvaron gracias al prestigio y el dinero que ingresó por no cederlo a nadie el trono del campeón.



Pero hoy la historia es distinta. Real Madrid terminará en Champions con los 15,2 millones de euros que ingresó por clasificarse, más los 10,8 millones de sus victorias en primera fase (cada una pagó 2,7 millones). En total, la aventura europea dejará 16 millones en caja.



Lo grave es lo que se pierde: 10,5 millones en cuartos, 12 millones en semifinales, 15 millones por llegar a la final y 4 millones por ser campeón. En total, 41,5 millones por cuenta de la eliminación ante Ajax.



El golpe de la salida de Copa del Rey, que propició el FC Barcelona, no será tan fuerte pues el premio es casi simbólico, alrededor de un millón de euros, para una competencia que da más prestigio que otra cosa.



Otra cosa es no ganar la Liga. En una entrevista reciente, reconocía el exitoso Zidane que su mayor alegría fue haber ganado el título español, una dicha que compartió públicamente el tan criticado presidente Florentino Pérez. Y tienen sobradas razones para el júbilo: tratándose de una de las ligas más mediática del mundo, la tajada que ingresa por derechos internacionales de televisión, lo que se asegura por sponsors y lo que se ingresa en taquillas y mercadeo, hacen de LaLiga el verdadero 'premio gordo'.



Y es que el campeón del torneo ibérico se queda con la más grande tajada del pastel por derechos de TV, que en la última temporada alcanzaron los 1.265 millones de euros.



Se calcula que FC Barcelona superó el golpe de la eliminación en Champions en la última edición gracias a los cerca de 150 millones de euros que facturó por el doblete.







¿Culpa de la 'tacañería' de Florentino?



Sí y no. Dicen que no se gastó suficiente dinero en un 'galáctico' que ocupara el lugar de Cristiano Ronaldo, pero la realidad es que sí.



Real Madrid recibió de Juventus 112 millones de euros por el portugués y gastó eso y más: 140 millones en fichajes para una temporada de pesadilla.



¿En qué los gastó?



Vinicius: 45 millones

Courtois: 35 millones

Odriozola: 30 millones

Ariano Díaz: 21,5 millones

Andriy Lunin: 8,5 millones



En realidad, fue el equipo que más invirtió en el inicio de la temporadas en España.



Pero la 'tacañería' se notó a la hora de privilegiar los fondos para la construcción del capricho de Florentino, su nuevo estadio, y no invertir en un estratega de renombre para paliar el fracaso de Lopetegui. Más que nada, le cobran no reforzar la plantilla con la excusa de apostar por los jóvenes del futuro, por los Bale y los Benzema que quedaron al descubierto sin Cristiano y por la obsesión de Courtois por encima de Keylor, entre muchas otras cosas.



Ahora se hace urgente un fichaje estelar para empezar a planear la temporada 2019-2020, que partirá desde un DT que de garantías hasta un Mbappé, Hazard, Neymar... ¡Un galáctico a altura de los 50 goles que ofrecía CR7! Ahora sí habrá que gastar y en grande.



Curiosamente, hoy nadie se fija en costos. Eso sí, la cuenta que hacen muchos es: ¡pensar que Cristiano solo pedía que pagaran los 20 millones del fraude a la Hacienda de España para seguir vestido de blanco!