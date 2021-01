¡Palos a Zidane! Pobre gestión, Solari tenía razón y el vestuario duda

No hay un solo medio en España que no tome la vara para darle con todo a la figura de Zinedine Zidane, tras el papelón del Real Madrid, eliminado en Copa del Rey por el Alcoyano, un equipo de la tercera división.

Aunque muchos reconocen que el equipo 'merengue' debió salir del lío en la primera etapa del juego de este miércoles, cuando generó varias claras opciones de gol, los graves problemas de definición volvieron a ser una condena.



En el fondo también le criticaron otros puntos que parten de darles demasiada confianza a algunos jugadores que parecen no despegar, entre ellos Isco y Marcelo, los más señalados. Y en este punto emerge la figura de Santiago Solari, quien fue despedido por culpa de los resultados y cuyo primer acto de gobierno fue prescindir de los dos mencionados. ¿Tenía razón en no contar con ellos?



Vale recordar que Isco llegó a negarle el saludo al argentino, quien en una rueda de prensa lo cuestionó públicamente: "Las cuestiones disciplinarias las manejamos de manera interna. Pero lo deportivo no cambia, es así aquí y en todos los equipos. Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego agarrar la forma competitiva. Eso es inexorable", aseguró.



Curiosamente, Isco fue uno de los primeros en recuperar protagonismo con el regreso de Zidane, pero tampoco ha sido suficiente: "Si me pone, me quita en el 50'; y si me tiene que sacar, lo hace en el 80'...", según las imágenes de Movistar el malagueño, quejándose de nuevo por falta de oportunidades. ¿Dos técnicos tan distintos y el problema siempre son ellos y no el propio jugador?



Es un caso parecido al de Marcelo, quien cumple ya 14 temporadas en el equipo pero en las últimas lo ha pasado realmente mal. Con Solari no existía, con Zidane empezó a contar, pero nunca fue mejor que Reguilón, a quien el francés decidió sacar en beneficio del brasileño, quien en todo caso tampoco le compite por el puesto a Mendy. De nuevo, Solari parece tener razón.



Pero esos respaldos a toda costa, que entre otras cosas obligaron a la salida de jugadores como Bale y el propio James, este último a costo cero, habrían empezado a minar la confianza en el DT dentro del vestuario.



"Hay algunos futbolistas que no están de acuerdo como el técnico galo ha gestionado el vestuario esta temporada, con las salidas de Jovic y Mayoral o con su actitud con Odegaard", aseguró Deportes Cuatro.



Aunque es unánime la percepción de la prensa española sobre el respaldo de la dirigencia al entrenador al menos hasta junio, a pesar de la debacle, insiste el citado medio que ya internamente el respaldo de la plantilla no es el mismo: "Su inmovilismo en el sistema, los pocos cambios que hace en los partidos y la derrota en Copa del Rey, con la consecuencia de que muchos suplentes apenas jugarán en lo que queda de temporada, ha acabado por dinamitar el vestuario del Real Madrid", añade.



Zidane está tranquilo, asume la responsabilidad, que es lo que corresponde y dice: "cuando se pierde siempre se habla, pasará lo que tenga que pasar, estoy tranquilo. Los jugadores intentan ganar el partido y a veces pasan cosas diferentes, yo lo asumo y vamos a ver lo que pasa en estos días". Tiene razón. Solo el tiempo dictará sentencia.