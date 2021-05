¿Koeman pagará con su cabeza? Llueven críticas y ya suenan candidatos

El golpe se hincha. Y, según lo que asegura la prensa española, se cobrará la cabeza del entrenador Ronald Koeman.

La manera como FC Barcelona se rindió en la lucha por el título de LaLiga, cediendo un empate inexplicable 3-3 contra el débil Levante, ha disparado las críticas con el holandés, a quien no le alcanzaría el título de la Copa del Rey para garantizar su permanencia en el banquillo.



Es ahora cuando le pasan las cuentas de cobro de las derrotas de la Supercopa de España (2-3 contra Athletic), contra Juventus (2-0), contra PSG para la eliminación de Champions (4-1), contra Cádiz y Granda en Liga... ahora le recuerdan que no es solo un golpe, que han sido muchos y que paciencia le han tenido.



Por eso antes que pensar en cuotas de responsabilidad de la plantilla, en posibles refuerzos, en las lesiones que lo han privado de estelares como Coutinho o Ansu Fati, lo que ya suena es una baraja de candidatos para reemplazarlo.



¡Se agita el sonajero!



El diario Sport señala que hay, al menos, siete nombres apuntados por la directiva, al mando de Joan Laporta, que, según se dice, está muy molesta con el entrenador.



El primero, que ya se mencionó antes de la llegada de Koeman, es Xavi Hernández, el que tarde o temprano se sentará en el banquillo, aunque por ahora tiene contrato con Al-Sadd de Catar. Solo que hay un pero: "Laporta ya dejó claro en campaña electoral que lo ve más en el Barça B para seguir formándose en el banquillo antes de dar el salto", dijo el diario catalán.



Otra opción es Jordi Cruyff, quien ya ha dirigido en el Maccabi Tel Aviv, Chongqing Dangdai Lifan, muy brevemente la selección de Ecuador y Shenzhen FC: "sería una apuesta muy personal de Laporta.



Nadie sabe si es hablar con el deseo o si la actualidad podría inclinar la balanza, pero otro posible candidato sería Jurgen Klopp: "parte del vestuario ya ha intentado su llegada en varias ocasiones porque le consideran uno de los mejores del mundo y de los pocos que pueden conducir a un equipo de la talla del FC Barcelona", dice la fuente. Tiene contrato con Liverpool hasta 2024 pero, si el bajón se mantiene y quiere salir, los catalanes estarían felices.



En la lista hay dos nombres argentinos: Gabi Milito y Marcelo Gallardo. Del primero se dice que así como Laporta acertó con un exjugador como Guardiola y los sorprendió a todos, ahora haría lo mismo con el actual DT de Argentinos Jrs. Al segundo el valoran su carácter innovador y lo analizan por segunda vez como opción.



Completan la bajara Thierry Henry, otro exjugador con mucho carisma y actualmente sin club tras probar suerte en AS Mónaco y Montreal Impact, y García Pimiento, la carta de la casa, el entrenador del Barcelona B que espera dar el salto a la primera plantilla.