¿Ya te enteraste Zidane?: 'Eden Hazard es el peor jugador entrenando'

Las lesiones de Eden Hazard, que lo mantienen fuera de los planes de Real Madrid y, en consecuencia, en el centro de la crítica en España, podrían tener una explicación inesperada: ¿está trabajando más de la cuenta?

Al menos eso es lo que dejó en el aire su excompañero en Chelsea, el talentoso John Obi Mikel, quien en una entrevista con The Athletic, reveló una faceta desconocida del belga.



"Siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados, lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica... Estaba justo detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería. Se decía a veces, 'si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi porque él es de otro planeta, pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor'... Pero él no es tan dedicado. No entrena bien, es el peor jugador entrenando con el que he jugado", comentó.



De hecho, ya en 2019, el africano ya le había dicho a Bein Sports: "Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba parado hasta que acabáramos. Es el jugador más vago, pero luego los domingos siempre era el mejor del partido. Era increíble".



"¿Que por qué es tan malo? Dios mío. Eden, Eden, Eden... ahhhh. Porque era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros, era el hombre del partido. Pero el lunes y el martes, estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando. Todo el mundo luchando, gritando en los partidillos y él no hacía nada de eso. Pero le veías en el terreno de juego, lo bueno que era... ¡No es justo que algunas personas tengan tanto talento!", concluyó Milkel.



Ahí podría empezar el Real Madrid a buscar una explicación y tal vez encontrar una solución al problema crónico de lesiones que sufre Hazard: ¿está trabajando más de la cuenta y eso está afectando su talento a la hora de la competencia? A estas alturas, nada se puede descartar.