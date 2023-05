Y un día Cristiano volvería a casa: oferta millonaria de Real Madrid

Cristiano Ronaldo volvería a su casa, a donde fue más exitoso y feliz que en ningún otro lugar en el mundo: al Real Madrid. Pero cuidado que podría no ser el regreso que el hincha sueña.

El portugués no la pasa bien en Arabia Saudita, a pesar de los 200 millones de euros que cuesta tenerlo en Al-Nassr -del colombiano David Ospina-. Los resultados no han sido los esperados en materia deportiva y ya hay quien dice que fue un muy mal negocio.



Por eso se ventilan nombres casi a diario de los equipos que podrían interesarse en tenerlo, a sus 37 años, y qué mejor que la casa blanca, de donde muchos afirman no debió irse nunca.



Distintos medios en España coinciden en que habría una vía de regreso pero no para verlo en las canchas luciendo la camiseta blanca de nuevo. Sería en calidad de embajador del club, una opción que el presidente Florentino Pérez vería con buenos ojos.



Algunos aventuran que el salario por participar como imagen del club en distintos eventos sería cercano a un millón de euros, una cifra manejable para el club y que a él no le vendría mal. La duda es si ese momento está cercano, pues para asumir el cargo debería ya estar retirado.



Se espera la decisión del portugués sobre su futuro. Pero si le preocupaba la falta de ofertas, no habrá problema: trabajo sí hay.