¿Muy optimista? 'Si Cristiano estuviera en Real Madrid haría 60 goles'

Cristiano Ronaldo disfruta de las cámaras sobre su humanidad, los focos directo a sus ojos, el mundo mirándolo. Y no es suficiente la vitrina del Mundial con Portugal pues, justo antes de llegar a Catar, dinamitó su relación con Manchester United hasta el punto de límite en que acordó su salida.

Más allá de sus métodos, la situación ahora es que es agente libre, en busca de un club que le permita seguir aumentando su marca goleadora y llegar al teórico punto de los 1.000 goles. No le falta tanto.



El asunto es quién apostará por él en su actual momento, a los 37 años y tras este conflicto con el club que disparo su carrera y al que le acabó dando un portazo.



"Es una vergüenza lo que está pasando. Un tío que lleva toda la vida haciendo lo que hace, creo que es muy feo todo lo que está pasando con él. Aunque no esté rindiendo al nivel que él tiene, es muy feo. La gente empieza a hablar de él, que si está mal con los compañeros, y cosas así que se malinterpretaron. Es horrible porque yo sé cómo es él. He convivido con él muchos años y no me lo tiene que decir nadie cómo es: lo sé yo", dijo su amigo y compatriota Coentrao, con quien brilló en Real Madrid.



En charla con Relevo, el ex defensor aclaró: "No tiene que demostrarle nada a nadie, joder, es un tío que hace 700 goles durante su carrera, ¡no tiene que probarse ante nadie!... Si el Madrid, ahora mismo, tiene a Benzema que hace 40 goles, tú sabes muy bien que Cristiano ahora mismo, si estuviera en el Madrid, haría 60 goles. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe cualquiera que sepa un poco de fútbol. Cristiano haría los goles que quisiera en el Real Madrid. En Manchester no le salían las cosas bien porque la gente allí le estaba molestando".



Pero está Benzema y es Balón de Oro. ¿Cómo imponerle cualquier cosa ahora, más un regreso de Cristiano? "lo que Cristiano ha hecho por el Real Madrid no creo que lo consiga Benzema nunca. Y mira que me encanta Karim, que es muy bueno, pero muy, muy bueno, pero para mí Cristiano está en un nivel superior. Nunca va a ser como él. Ha marcado más goles que partidos ha jugado. Es una locura", añadió en defensa de su amigo, de quien anticipó que brillará en el Mundial de Catar y cerrará muchas bocas.