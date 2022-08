¿Cristiano Ronaldo al Atlético? Ídolo del Real lo ve con buenos ojos

Cristiano Ronaldo lo dio todo y lo dejó todo por el Real Madrid. La lucha entre quién es el mejor jugador del mundo entre Lionel Andrés Messi y Cristiano dio y sigue dando mucho de qué hablar, pero claramente, cuando compartieron desde 2009 al 2018, fue una historia hermosa entre ambos. Ahí también aparecía otro club que les hacía frente como el Atlético de Madrid.

Sin muchas figuras en aquella época, pero con un gran director técnico como Diego Pablo Simeone, el conjunto colchonero es uno de los grandes clubes de España que siempre ha estado figurando entre los primeros tres clubes en las tablas generales de LaLiga. En 2009, Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid y se convirtió en un ícono en la ‘Casa Blanca’, compartió camerinos con uno de los referentes del madridismo como lo es José María Gutiérrez, mejor conocido como ‘Guti’.



Ha sonado mucho la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda volver a España, pero su destino sería el Atlético de Madrid, una jugada que muchos calificarían como traición para el madridismo. Sin embargo, poco a poco esos rumores se han desinflado y parece que seguirá en el Manchester United, aunque quiso cambiar mucho en el verano de aires.



Uno de los jugadores que vistió la camiseta del Atlético de Madrid, le bajó el dedo a que Cristiano Ronaldo pudiera vestir los colores de los colchoneros. Juanfran Torres sentenció, “que no nos entre algún fichaje que no queremos”, desaprobando sin duda alguna el fichaje por el portugués.



Eso fue un exjugador del Atlético, pero la contraparte fue de Guti, quien sostuvo en conversación con DAZN, “sí, ¿por qué no? Yo creo que al final cada uno busca su camino y busca lo mejor para él y para su familia”. Agregó, “si en este caso él decide venir al Atlético de Madrid ¿por qué no? Es un gran equipo, él es un gran delantero, el Atlético de Madrid necesita un buen delantero y ¿por qué no? Yo creo que sería un buen binomio”. Sin embargo, todo parece indicar que continuará en el Manchester United.