Se queda, pero ¿a qué se queda? Messi y sus desafíos en FC Barcelona

¿Se queda? ¿Seguro? ¿No se ha ido ya? La sensación que queda tras el anuncio e Lionel Messi de cumplir su contrato con FC Barcelona hasta el próximo año, lejos de ser dar un mensaje de optimismo abre más de un interrogante.

Y si se queda, ¿a qué se queda? La sucesión de reproches a la falta de palabra de los directivos, que le prometieron que él decidiría su futuro y al final 'le cortaron la mano'; la insistencia en que no hay proyecto sino improvisación pura; la molestia por la situación de su amigo Luis Suárez, el primer 'descabezado' por Koeman; el lenguaje corporal mismo que deja claro que no se siente cómodo, hace pensar que la teoría de que él será la primera piedra de la reconstrucción va a generar problemas estructurales en el FC Barcelona.



¿Cómo evitarlo? Dándole competencia, su combustible. En dos décadas, Messi se dio el lujo de marcar 634 goles en 731 partidos, de ganar 33 títulos, de convertirse en el mejor futbolista del mundo. ¿Que nadie se da cuenta que eso es lo que realmente extraña? Ah si, lo vio Guardiola y lo vio el Manchester City, pero la familia del argentino no logró sacarlo sin lío judicial de por medio y por eso la propuesta demorará un año más.



Ahora hay que apelar a los que le habría dicho el propio Pep para convencerlo de quedarse en el FC Barcelona: no puede irse en medio del caos, como saltando del barco a punto de hundirse. Si al final se va debe ser en un pico alto, rodeado de trofeos, como antes de la fila de debacles de los últimos años en Champions League. Tendría que ser como Xavi o Iniesta, rodeado de gloria. No así, no como ahora, dando la sensación de huir en vez de despedirse.



En el camino hay varias marcas atractivas todavía: puede ser el jugador que más títulos ha ganado con un mismo club, pues está a solo dos de los 36 de Ryan Giggs con el Manchester United. Puede lograr el récord de partidos con el Barça: Xavi tiene 767 partidos y él 731... cumple la temporada hasta la disputa de los títulos y estará hecho.



Todavía le queda el récord de goles con un mismo club que tiene Pelé (643 por 631 de Messi) y puede hacer récord de temporadas consecutivas pues Rexach y Xavi tienen 17 y él está solo una por detrás.



Si Messi quiere encontrará razones para volver a motivarse. Y los más optimistas quieren creer que quiere, mientras los de la orilla contraria sienten que, de hecho, ya se fue del "club de su vida" y le dejó lo mejor que tenía. Ahora, ¿tiene el FC Barcelona cómo garantizarle las herramientas necesarias para darle la luz de competencia que él pide a gritos? Ahí está el auténtico mar de fondo...