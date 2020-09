Lío del vestuario sigue ahí: Rakitic y su dardo a Vidal... ¿y a Messi?

Mientras se debate en FC Barcelona sobre el futuro de Lionel Messi, que sigue en el limbo, siguen las dudas sobre cómo está realmente el vestuario de cara a la refundación que se requiere.

Y las preguntas se disparan cuando uno de los más ganadores, ahora fuera del club, apunta a las ya conocidas versiones sobre 'amiguismos', simpatías, diferencias personales y más situaciones extra deportivas que se viven al interior del grupo.



A Ivan Rakitic, nuevo jugador del Sevilla FC, le preguntaron durante su presentación si creía que Arturo Vidal había tenido más protagonismo que él "por ser amigo de Messi". Y el croata, que nunca se esconde, respondió: "Eso no lo sé. Siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo...", respondió Rakitic.



¿Qué quiere decir con lo que 'no quiso entender'? ¿Qué es lo que 'tuvo que hacer por el grupo'? No hubo más detalles pero sí quedó la sensación de que la plantilla no estaría del todo unida, lo cual podría afectar el proyecto que quiere adelantar Ronaldo Koeman para recomponer el camino tras la humillación del 8-2 en Champions League.



"No puedo decir que fuéramos mejores amigos, pero Leo siempre me ha tratado bien", añadió Rakitic para zanjar el tema.



Antes del lío por la continuidad de Messi, ya las diferencias internas eran un tema de conversación. Incluso el expresidente Sandro Rosell sugirió no hace mucho que un problema clave del club es que "el vestuario manda demasiado".



Total, estas declaraciones no hacen más que sumar al caos que afecta al club y que pasan ya no solo por la continuidad de Messi sino por lo que hay en realidad, de puertas para adentro.