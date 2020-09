¡Adiós al burofax! Messi anunciaría en breve que sigue en Barcelona

Y después del burofax, la decisión tomada, la novela sobre el futuro, resulta que Lionel Messi continuaría su carrera en el FC Barcelona.

Sphera Sports ha publicado que el argentino ha decidido cumplir su contrato en el Camp Nou y, según el diario británico The Sun, el anuncio se haría en breve a través de un video grabado por el propio jugador.



Los medios locales que cubren el minuto a minuto de la noticia anuncian en sus portadas que, en efecto, habrá un comunicado oficial sobre el futuro del capitán en pocos minutos, pero no se animan a confirmar o desmentir su continuidad.



La decisión sería quedarse un año para cumplir el contrato y evitar el pago de la cláusula de 700 millones de euros, pero no se habla de renovación, al menos por ahora. Habrá que esperar a la voz oficial.



Lo que sí adelantó Deportes Cuatro es que una de las condiciones del 10 para cumplir su contrato es que Luis Suárez, su amigo, permanezca el equipo, lo cual minaría de entrada la autoridad del técnico Ronaldo Koeman, quien personalmente le comunicó al uruguayo que no lo tenía en sus planes.