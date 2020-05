Liga de España ya tendría fecha de regreso y primer partido definidos

Sin que la pandemia del coronavirus covid-19 esté bajo control, sin el apoyo total de los propio equipos, sin aval oficial de las autoridades, pero ya habría una fecha para el reinicio de LaLiga 2019/2020 en España.

La cadena COPE ha avanzado que el torneo se retomará el próximo 12 de junio, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.



Es más, ya habría un primer partido: el derbi Sevilla vs Real Betis.



Según la versión, las cuentas de LaLiga pasan por partidos cada 72 horas para facilitar el descanso mínimo a los jugadores y un final de temporada para el 19 de julio. El calendario completo se conocería el próximo 28 de mayo.



De ser así, España seguiría los pasos de Alemania, donde la Bundesliga también regresó en medio de la emergencia sanitaria, con estadios sin público y clubes restringidos por un exigente protocolo, que intenta evitar los contagios aunque no lo asegura del todo.



España ha ido reportado una disminución de los casos y las muertes por el virus en los últimos días y se especula que Madrid podría ser la primera ciudad en dar el paso a la siguiente, una normalidad con algunas restricciones pero que facilitará la mayoría de actividades económicas y sociales, entre ellas el fútbol.



La fecha del 12 de junio, sin embargo, no tiene el apoyo de todos los clubes, pues en la cadena de televisión Rtve, el entrenador del Real Valladolid, Sergio González, explicó: "No estamos preparados para esta nueva Liga. La fecha del 12 de junio, lo veo precipitado. LaLiga y la Federación no han tenido el detalle de conversar con nosotros", dijo.



En todo caso, el Gobierno de España no ha dado el aval oficial para el reinicio de la competencia y sería, por ahora, solo un objetivo persegudio por las autoridades locales del fútbol.