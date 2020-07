Hasta en las mejores familias... Real Madrid duda del test de Vinicius

Tiene varios dolores de cabeza Zinedine Zidane en las horas previas al duelo entre Real Madrid y Alavés, todos relacionados con su lista de ausentes.

El francés no cuenta con Sergio Ramos ni Carvajal (sancionados) y Nacho continúa en recuperación, mientras en las últimas horas se sumó la posible baja de Marcelo, quien tuvo que ejercitarse lejos del grupo y hasta último momento se esperará.



Es una complicación más pues la idea del DT era formar con Varane y Militao como centrales, con Marcelo por izquierda y Mendy por derecha.



Por si fuera poco, ahora Vinicius Jr ha entrado en la lista de dudas pero por un tema técnico en sus pruebas de coronavirus covid-19, que el propio Zidane explicó: "No es que tenga coronavirus es que a veces al hacer la prueba da error y se tiene que repetir. Se la hemos hecho esta mañana y esta tarde sabremos los resultads. No hay problemas y lo lógico es que esté mañana con nosotros", dijo.



Es una posibilidad, pero el protocolo es estricto y ya este jueves no pudo entrenarse de manera normal. Hay que esperar los resultados.



La buena noticia, confirmada por el propio DT, es que Eden Hazard está físicamente apto y seguramente estará en el duelo de este viernes.