Descarado: futbolista abandonó España para celebrar los 18 de su novia

No tiene excusa, es un descarado e inconsciente. Así tratan por estos días al delantero ruso Fedor Smolov, de 30 años y que juega para el Celta de Vigo. El futbolista decidió abandonar España durante el confinamiento y el estado de alarma que vive el país ibérico, para viajar a Rusia y así estar cerca de su pareja que cumplía 18 años.





Smolov está comprometido con María Yumasheva, nieta del expresidente Boris Yeltsin, y no quería perderse la celebración, por lo que decidió salir de Vigo en un avión privado hacia un país vecino y acceder al territorio ruso en auto, según detalló el diario ‘Sport Express’. Tras informarle al club que debía irse “por motivos personales”, la revelación que hizo La ‘Gazzetta dello Sport’ lo dejó fuera de juego, por lo que ahora recibiría una sanción y le aplicarían “el régimen interno” de la institución gallega.

Smolov llegó a Celta de Vigo en enero y por el momento solo marcó un gol, en el Santiago Bernabéu a Real Madrid. El delantero es el segundo jugador del equipo que rompe la cuarentena tras la salida del país sin autorización de Pione Sisto, de nacionalidad danesa.



Por lo pronto, el jugador ruso se ampara en la comunicación que le realizó al club. “Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría dejar claro que en todo momento informé al club de mis pasos”, señaló en redes sociales. Pero esa justificación parecería no alcanzarle.



