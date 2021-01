¿Por qué Odegaard rechaza al Real Madrid y Puig lucha en FC Barcelona?

Martin Odegaard y Riqui Pug tienen mucho en común: son presente y futuro de sus selecciones nacionales, firmaron con dos de los equipos más grandes del mundo y, siendo poco más que adolescentes, ya son millonarios.

El primero, de 22 años, hace parte de Real Madrid. El segundo, de 21, es jugador del FC Barcelona. ¡El sueño de la mitad de los niños del mundo hecho realidad! Pero el despertar, en cada caso, ha sido radicalmente distinto.



Odegaard llegó al Real Madrid Castilla en 2014 pero la verdad es que ha permanecido poco allí: fue cedido al Heerenveen y al Vitesse holandeses hasta que en 2019, a cambio de 15 millones de euros, llegó a Real Sociedad. Su valor, producto de la continuidad, se disparó hasta los 45 millones que cuesta hoy. Pero entonces volvió a la casa blanca, que creyó cumplida la misión de darle rodaje antes de ponerse a órdenes de Zinadine Zidane. Nada más lejano de la realidad.



El noruego quería un año más en la Real, donde tenía garantizados los minutos que difícilmente iba a poder arañarles a Kroos y Modric, entre otros. Pero en Valdebebas le garantizaron que sí jugaría y él, ante semejante oferta, accedió. Pero el balance final estuvo lejos de esa expectativa: 9 partidos, 367 minutos en total. Se cansó y presionó su salida hasta que el Real Madrid volvió a cederlo, esta vez al Arsenal de Inglaterra. Y ahí ya vuelto a sonreír.

👍 on @YouTube: Odegaard's backheel assist | Behind the scenes at Arsenal training centre https://t.co/a1jpqPo1gP — Famous (@nathanemmanuel3) January 29, 2021

Su caso es el de muchos jugadores que suelen no llevar bien la presión del Real Madrid y acaban en pesadilla lo que era una enorme ilusión.



"Le ha faltado paciencia. Un jugador del Madrid debe tener más capacidad de sufrimiento, no se debe rendir tan pronto. Y menos siendo tan joven y disputando el puesto a dos cracks como Kroos y Modric", fue el análisis que hizo Jorge Valdano, una voz muy autorizada cuando se habla del Madrid.



Y en la otra acera, Riqui Puig. Ha hecho el curso desde cadete A a juvenil B y de allí hasta el primer equipo. No fue nunca un camino fácil pero en medio de una estela de jugadores exitosos y mucho más famosos, se ha ido abriendo camino. Pasaron Valverde, Setién y ahora Koeman y, excepto el segundo, pocos apostaron por él.



De hecho, con Ronald Koeman, todo arrancó tan mal como era posible: el holandés le dijo en agosto que buscara donde jugar para tener los minutos que él probablemente no le daría. Y le dio un portazo al acusarlo en plena rueda de prensa de ser 'el topo' que filtraba al público la intimidad del vestuario. Y él, con estoicismo, en medio de cada charla técnica, aguantando el chaparrón. Igual de sonriente aunque el suyo fuera un papel periférico, ingrato con la reputación de figura que tenía en La Masía.



¿Por qué? ¿No se estanca al quedarse allí, mendigando confianza? ¿Qué lo hace insistir una y otra vez? El día que marcó el penalti que llevó a la final de la Supercopa al FC Barcelona lo dijo con total honestidad: "¿Tirar la toalla? Eso nunca, después de tantos años en el club, que me ha costado tanto en llegar al primer equipo y ahora que estoy ahí... No la voy a tirar".