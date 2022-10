Barcelona sufrió pero venció al Celta y llegará líder al clásico

El Barcelona solventó con notables apuros la visita del Celta al Spotify Camp Nou con un triunfo por 1-0 en un partido en el que fue de más a menos y llegará como líder de LaLiga Santander al clásico del próximo domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Los dos grandes acorazados del fútbol español se presentarán en el coliseo blanco empatados en cabeza, destacados, con el conjunto de Xavi Hernández por delante gracias a la diferencia de goles y con una racha de siete triunfos consecutivos.



Tan solo han dejado escapar una victoria en este tramo inicial del campeonato. El Barcelona pinchó en su estreno ante el Rayo Vallecano (0-0) y el Real Madrid en la séptima jornada frente a Osasuna (1-1).



Los clásicos siempre son clásicos, pero este vuelve a tener la trascendencia de su situación en la cima de la tabla. Para llegar como líder, al Barcelona le costó deshacerse al Celta, que de nuevo no pudo contar en el banquillo con el técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, quien se encuentra en su país por motivos personales.



Su buena puesta en escena, frenada de inicio por dos intervenciones del meta argentino Agustín Marchesín a disparos del brasileño Raphinha y de Ferran Torres, le reportó el tanto de Pedri González a los 17 minutos, al aprovechar un despeje deficiente de Unai Núñez.



El Celta, que no tiró ni una vez a puerta en todo el primer tiempo, volvió con otra actitud de los vestuarios y puso en tremendos problemas al Barcelona, tanto que merodeó el empate en varias aproximaciones notablemente claras que no acertó a transformar, principalmente dos de Óscar Rodríguez.



Fue muy superior en el segundo capítulo el conjunto gallego ante un equipo azulgrana desaparecido en ataque y sufridor atrás. Iago Aspas tuvo la última gran oportunidad ante Marc André Ter Stegen. El meta alemán fue de nuevo salvador con su bota. Agonía hasta el final, pero líder.



El Barça de Xavi llegará con esa vitola al Bernabéu aunque con muchas dudas en su juego, expuestas también con sus derrotas en la 'Champions' en Múnich y el Milán, que debe remediar también antes frente al Inter en otro choque trascendental.



