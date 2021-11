¿Volverán las viejas épocas? Así jugaría el Barcelona de Xavi

Barcelona tiene una nueva esperanza, luego del tormento recorrido en las temporadas anteriores, donde los resultados esperados no están. Además, lejos del modelo y estilo de juego que enamoró al mundo, ese que recuerdan con el tiki taka de Guardiola, teniendo a Iniesta y Xavi como baluartes, junto a Messi, convirtiéndose en los socios ideales.



La llegada de Xavi Hernández al banquillo blaugrana renueva todo en la hinchada catalana, que ha visto las peores caídas en Liga y Champions en el tiempo reciente, donde el recuerdo de Messi sigue latente, como aquel que salvaba el pan a la salida del horno.



Su carrera como entrenador empezó casi al mismo instante de colgar las botas, empezando a inicios del 2019 como entrenador del Al-Saad, cosechando grandes resultados en las casi tres temporadas que estuvo al frente del cuadro catarí.



No es casualidad que su estilo esté arraigado a lo que quiere la afición del Barcelona, identificada con el adn que se ha visto en los años recientes. El español al frente del cuadro catarí tenía sus preceptos con la pelota, cuando habló para The Coaches Voices, acerca de lo que él le gusta en campo “Mi equipo debe tener el balón, sufro cuando no lo tengo, me pasaba más cuando era jugador. Trato de dominar todo a través de la posesión, soy obsesionado con ello. No tenerla por tenerla, sino para hacer daño al rival”.



El español con Al-Saad formaba con un 3-4-3 el cual podía variar, de acuerdo a las necesidades o espacios que veía en el esquema del rival. Este esquema iba con dos preceptos: ensanchar y profundizar.



Desde buscar espacios, Xavi en su modelo desde la raya es de buscar superioridad numérica, tratando de encontrar el hombre libre para que sea el encargado de romper líneas, bien sea con su dinámica o un pase dirigido.



“Jugar lo máximo posible en campo rival, si nos aprietan alto, buscar cómo pasar la línea de medio campo y atacar. Vamos todos con la pelota” afirmó el exjugador hace unos meses, en el portal antes mencionado, dando a conocer cómo se daba el manejo con Al-Saad.



Presión alta, jugar hombre a hombre, buscando apretar al rival en su propio campo, son otros de los conceptos por parte de Xavi. Ahora, será ver cómo se dará el primer juego de Xavi en el cuadro catalán desde la línea. Alternativas tendrá, pero, será fundamental subir la moral de un equipo que viene tocado, por los resultados y lo ocurrido en las temporadas recientes.