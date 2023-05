Por mala decisión arbitral ¡La RFEF anuló tarjeta roja a Vinicius!

Vinicius Júnior estuvo involucrado en todas las jugadas polémicas que dejó el partido entre Valencia y Real Madrid por LaLiga Santander. El jugador brasileño tuvo un altercado con la afición por actos de racismo y, en tiempo de adición, tras la revisión del VAR, fue expulsado por una agresión sobre un rival. En principio, había sido tarjeta amarilla.



"Golpear con su brazo en el rostro de un adversario cuando el balón no estaba en juego, en una confrontación masiva de jugadores de ambos equipos. El jugador contrario no tuvo que ser atendido", reseñó el juez principal en el acta tras finalizado el encuentro que terminó en victoria para el Valencia.



Sin embargo, este martes se conoció la decisión del Comité de Competición de la RFEF decidió anularla, permitiendo así que el brasileño pueda disputar los próximos encuentros del campeonato de primera división español. Según explicaron, hubo una mala decisión arbitral.



Este Comité considera acreditado que la apreciación del colegiado estuvo determinada por la omisión de la totalidad del lance sucedido, lo que vició a radice la decisión arbitral. En efecto, el hecho de que le fuese hurtada una parte determinante de los hechos le abocó a adoptar una decisión arbitraria. Y ello porque le fue imposible valorar de modo adecuado lo que ocurrió, pues en el procedimiento necesario para la adopción de tal decisión se habría producido la omisión de un trámite indispensable para que la misma hubiera podido ser legítima y legalmente adoptada", explica la resolución.

Esta determinación llegó luego de las alegaciones del Real MAdrid respecto a las imágenes que se mostraron en el VAR. El equipo blanco demostró que no se había mostrado toda la secuencia, en la que se ve que hay una agresión en contra de Vinicius previo a la expulsión.



De hecho, Iglesias Villanueva, responsable del VAR de Mestalla, fue despedido y no podrá dirigir el Betis-Getafe de esta jornada. Además, no será tomado en cuenta para la próxima temporada.