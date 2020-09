Las claves del 'reverzazo' de Messi: ¿un triunfo del FC Barcelona?

Un día más de conversaciones, un día menos de entrenamiento, otro día de la novela de Lionel Messi y su salida del FC Barcelona... que aparentemente ya no sucederá.

Eso asegura este jueves los medios catalanes, que 'marcan hombre a hombre' a Jorge Messi, padre y agente del jugador, para lograr la exclusiva sobre el futuro del jugador.



En esa persecución, con puestos de vigilancia en la casa del capitán, donde su vecino Lusi Suárez, en las oficinas del club, en las instalaciones de la Fundación Messi, en todos lados hay cámaras que, al parecer, ya habría una posible conclusión: 'Se queda', como diría Piqué.

​

El cambio de rumbo sería radical: "El nuevo plan del argentino sería apostar por su continuidad en el equipo pero solo una temporada más, hasta junio de 2021, cuando su contrato expirará y podrá fichar gratis por el Manchester City", afirma Deportes Cuatro, citando al padre del futbolista.



Lo curioso es que, ahora sí, parece tener algo más que decirle a la afición: "Además, el argentino vería con muy buenos ojos poder despedirse por todo lo alto de su afición, que presumiblemente podrá entrar ya al Camp Nou tras las restricciones de aforo por el coronavirus", afirma la fuente.



Siendo así, lejos de ser una reconciliación con la afición, parece más un triunfo, al fin uno, para la directiva en cabeza de Bartomeu, que desde el principio se mostró inflexible sobre el pago de la cláusula de 700 millones de euros, que claramente nadie iba a pagar, ni siquiera los millonarios del Manchester City. Obligarlo a estar un año más sería una victoria para el actual presidente, que en todo caso se iría en marzo de 2021 cuando haya nuevas elecciones: el lío del adiós sería asunto de otro y no pasaría a la historia como el que despidió al ídolo.



Messi entendía, cuando envió su renuncia por correo certificado, que bastaba eso para irse, como cualquier otro trabajador. Pero resulta que no y que si insistía en ir a la FIFA a pedir un permiso para fichar por otro club, cosa que hubiera logrado sin dificultad, se exponía también a que un juez en España pudiera ordenar el pago de la famosa cláusula a ese club de destino, y ningún equipo en el mundo correría ese riesgo, ni siquiera por Messi.



En todo caso, las reuniones siguen a esta hora y no hay acuerdos oficiales. Lo que sí parece ya claro es que Messi no quiere perder más tiempo y, si al final se queda, como parece que será, quiere empezar a entrenar cuanto antes. La novela del burofax, aparentemente, ya no tendría más capítulos.