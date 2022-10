¿Qué hay en juego en los tres grandes clásicos de Europa este domingo?

Los futboleros no van a querer alejarse de sus televisores, estar pendientes en sus móviles de la información de FUTBOLRED y concentrarse en los tres grandes clásicos que tiene el fútbol europeo para este domingo 16 de octubre.



España, Inglaterra y Francia. Benzema, Lewandowski, Salah, Haaland, Messi, Alexis Sánchez y otras tantas figuras. Todo el mismo día, y una diferencia de 8 horas.



Seguramente no querrán salir a ciclovía, a un parque o a un centro comercial. Solo querrán consumir fútbol del más alto nivel.



Real Madrid vs. Barcelona, Manchester City vs. Liverpool y PSG vs. Marsella: aquí le explicamos que tiene de atractivo cada clásico; qué hay en juego y qué expectativas genera cada partido.

Real Madrid vs. Barcelona

Ambos llegan en la punta de LaLiga, con 22 puntos, así que se juegan el liderato en solitario. Se juega en el estadio Santiago Bernabéu y hay sed de revancha merengue, pues el clásico del semestre pasado lo ganó el azulgrana en casa del rival.



Además, Barcelona está al borde de la eliminación en la Champions League, por lo que ganar el clásico le serviría como inyección de confianza y empezar a sacar ventaja en la Liga de España, pues ´quedaría obligado a ganar el título.



Hora: 9:15 a.m.

TV: DIRECTV 610



Liverpool vs. Manchester City

La crisis de los ‘reds’ es tremenda. Sin Luis Díaz, llega a un partido crucial para que no se le escape el tren de punta de la Premier League. Y es que Manchester City llega con 13 puntos de diferencia y quiere darle la estocada a uno de sus más enconados rivales de los últimos años.



Los ‘citizens’ están segundos, con Arsenal un punto por encima, así que deben sumar en Anfield. Y para eso tiene en racha goleadora al noruego Erling Haaland.



Hora: 10:30 a.m.

TV: ESPN y Star+



Paris Saint Germain vs. Olympique Marsella

Oportunidad para empezar a alejarse como líder de la Ligue 1 para el PSG. Marsella tiene 23 puntos, así que si gana igualaría al rival con 26 puntos.



Los ojos están en el regreso de Lionel Messi, que se ha perdido los dos últimos partidos de su equipo por lesión. A pocos días del Mundial, todos esperan que el crack argentino, así como Neymar o Kylian Mbappé, salga sin novedades médicas.



Hora: 1:45 p.m.

TV: ESPN y Star+