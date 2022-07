Chelsea y Barcelona, la ‘guerra’ de fichajes ¿hay relación quebrada?

El mercado de fichajes deja ver lo mejor y lo peor de cada participante. El tema económico tiene un peso fundamental, pues termina, en muchas ocasiones, sobreponiéndose a factores deportivos y de otra índole. Esto pasa, especialmente, durante la apertura de las transferencias de verano en Europa. Los equipos esperan confeccionar sus planteles, para mejorar y competir en la élite del fútbol.



Es el caso del Barcelona, que ha hecho movimientos impresionantes. Pese a esto, se hablaba hace un tiempo, de la carencia económica que sufría el club, incluso, desde la salida de Messi y la llegada de Laporta, quien preocupó con la situación financiera del club.



Pese a esto, ficharon a Robert Lewandowski y Rapinha, transferencias que representan un total de 90 millones de euros entre las dos. Además, de los acuerdos económicos con Christensen y Kessie, que llegaron como agentes libres. El mismo presidente del Napoli manifestó en su momento, la no venta de Koulibaly, porque los catalanes ‘no tenían dinero’.



El otro protagonista es el Chelsea, que ya zanjó los problemas extradeportivos que tenían al club con complicaciones económicas. Ya con nuevo dueño, se adentraron en el mercado, contrataron al defensor del Napoli. En la mira, también estaban los nuevos atacantes del Barcelona, quienes se anticiparon y lograron los acuerdos.



Ahora, la polémica se centra en Koundé, defensor del Sevilla. Chelsea lo quería y Barcelona se sumó a la puja, llegando a aumentar su oferta por él. Así lo afirma el diario The Mirror “Barcelona está a punto de ‘secuestrar’ el movimiento de 55 millones de libas por Jules Koundé, solo unos días después de que se afirmara que se no hubo trato con Koulibaly porque no tenían dinero”.



Ahora, César Azpilicueta era otro objetivo del Barcelona. De acuerdo a información del diario AS, hay diferencias entre directivas blaugranas y azules “la recién discordia que podría aflotar entre la directiva inglesa y la culé, el defensor podría recalar en el Atlético de Madrid”.



De parte del Chelsea no habría intención de venderle jugadores al Barcelona, luego de ‘entorpecer’ varias de sus posibles transferencias. El fútbol se mueve por el dinero, quien pone más dólares, se lleva los mejores talentos. Esto, causaría cierta enemistad entre ambas escuadras.