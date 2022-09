Fútbol básico: 'no es dónde la recuperas sino qué haces con la pelota'

La especialización en el fútbol, las múltiples teorías, los profundos estudios y seguimientos estadísticos, los software de rendimiento... y todo, en la élite mundial, pasa por lo más básico: la pelota.

"Este es un fútbol diferente al que nosotros como jugadores vivíamos, hoy hay una búsqueda constante de un montón de funcionamientos del juego que hay que entenderlos, eso potencia a quien es más creativo, el que es mejor futbolista porque lo hace elevar su nivel de juego. Hoy el fútbol está relacionado a continuos movimientos asociados, de jugadores para buscar superioridad numérica, a defender mejor que cada vez es peor porque hay mucha creatividad en los entrenadores y futbolistas para hacer daño al rival", dijo Diego Simeone en charla con Sebastián Vignolo en ESPN .



A pesar de ser reconocido como un entrenador tan defensivo, su teoría pasa por otros frentes: "Es cada vez más difícil defender, los mejores equipos terminan retrocediendo porque es difícil ir a presionar a arriba, siempre hay una forma para saltar gente, mientras más rápido salís más rápido te eliminan, y si no tenés buena presión los espacios se liberan atrás más rápidamente y para los equipos que juegan bien es lo mejor que puede pasar".





Cholo Simeone explica cómo cambió el fútbol en ESPN. La pura verdad. Para escucharlo mil veces.pic.twitter.com/pFCedcPI8G — VarskySports (@VarskySports) September 5, 2022

"Se está yendo cada vez más a que quien corre menos, que ese dije a un rival y así ellos tiene una salida destinada a un sector y eso ter permite presionar sectorizado sin perder al tuyo, teniendo al rival controlado para que no de la vuelta. Vimos al Madrid la temporada pasada defendiendo bajo pero no importa porque nos rompemos la cabeza sobre si defender alto o bajo, si presionar con intensidad o no, presionar para el error del rival... pero el problema ¿es qué hacemos cuando tenemos la pelota? No es problema si la recuperas en tu campo o en el del rival sino qué haces con ella y ahí está la lucha y por eso los que defienden bajo son capaces de salir de presiones altas y sistemáticamente te produce espacios hacia adelante", concluyó. Todo, al final, se reduce al talento con la pelota. Al fútbol, que inevitablemente es el reino de los futbolistas.