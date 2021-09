Murillo no la pasa bien en España: ojo a la pésima racha del Celta

A pesar de regresar al club que lo respaldó la temporada pasada y ser titular de inmediato, la situación de Jeison Murillo con el Celta de Vigo no es muy buena y así reconoció el entrenador.



El argentino Eduardo “Chacho” Coudet no escondió su preocupación por la racha de cinco partidos sin ganar que ha encadenado su equipo, algo que nunca había vivido desde que comenzó su etapa en los banquillos.

“Cinco partidos sin victoria no me había pasado nunca como entrenador. Toca seguir trabajando y tener confianza en que esto se puede revertir y mejorar”, apuntó en su comparecencia ante los periodistas.



A un día de visitar al Levante en el Ciutat de Valencia, Coudet reiteró su “plena confianza” en la plantilla y achacó a la “falta de suerte” que todavía no hayan ganado este curso.



“Es difícil con estos resultados decir que la suerte no nos está ayudando, pero es una realidad. En un partido que no nos habían pateado -el Cádiz- estábamos perdiendo 0-2”, subrayó el preparador celeste.



Insistió en que “errores puntuales” han castigado “mucho” a su equipo en estas cinco primeras jornadas, por eso abogó por seguir trabajando para mejorar porque “con resultados positivos mejorará nuestra confianza”. Confirmó que el central internacional mexicano Néstor Araujo está en condiciones de jugar este martes, después de no poder hacerlo ante el equipo gaditano “por una fatiga importante”.



Coudet espera un partido “abierto” ante un Levante que “siempre” intenta jugar bien al fútbol, e incidió en la importancia de tener “concentración máxima” en defensa porque “cada error” está penalizando “muchísimo” al Celta.