¡Nueva señal de que Messi se queda en Barcelona! Lo dicen en Argentina

¡Otra señal! El futuro de Lionel Messi seguiría siendo el FC Barcelona, según los reportes que llegan desde Argentina.

Así lo anunció hace unos minutos el canal local TyC Sports, que afirma que "en un 90 por ciento", el jugador se queda al menos un año más.

EXCLUSIVO DE https://t.co/dF4H5wuxzg: ¡MESSI SE QUEDA EN BARCELONA!



Así lo contamos en Sportia. pic.twitter.com/vtKG5z1YQG — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2020

Afirma la fuente que la decisión obedece a que no quiere irse de una manera conflictiva del equipo donde lo ha ganado todo y, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con el presidente Josep Bartomeu y la directiva, elige quedarse al menos un año más, hasta la finalización de su contrato.



Llama la atención, sin duda, que ahora no quiera conflictos, solo unos días después de haber decidido que se iba de manera unilateral, enviando un burofax y no sentándose a hablar con los jefes del club, más allá de que sienta o no simpatía por ellos. Pero es lo que se dice desde Argentina...



"La familia, la ciudad y su historia en la institución inclinaron la balanza", añade el canal, que afirma que las conversaciones siguen pero la decisión, en definitiva, es un 'reverzazo'.