Carolina Arias habla de sus días de cuarentena en Atlético de Madrid

España es uno de los países más afectados con la presencia del coronavirus, donde más de 40.000 personas han sido contagiadas y casi 3.000 de ellas han perdido la vida, por lo que las medidas gubernamentales fueron endurecidas.

La futbolista vallecaucana Carolina Arias Vidal, jugadora de Selección Colombia, llegó allí el 22 de enero del presente año, para ponerse la camiseta del Atlético, el club más grande hasta ahora en su amplia y exitosa carrera deportiva. El entrenador del equipo es Dani González, ex jugador profesional del primer plantel y anteriormente encargado de la Academia.



Con la aparición de la epidemia, el club también diseñó desde hace 11 días unos planes de entrenamiento que cada deportista debe cumplir estrictamente durante cuatro horas en sus apartamentos –dos en la mañana y dos en la tarde–, mientras los miembros del grupo interdisciplinario entre cuerpo técnico y médico se reparten las visitas domiciliarias para revisar su ejecución y el estado de las futbolistas.



Desde su vivienda en Alcalá de Henares, a 40 minutos de Madrid, Arias Vidal atendió el llamado de Futbolred para contarnos cómo pasa los días separada de sus compañeras y su familia, pero especialmente de la forma en que los españoles han acatado las normas impuestas para evitar la propagación del covid-19, que muestra cifras escalofriantes en cuanto a infectados y muertos en esa nación.

¿Cómo está y en qué consiste el entrenamiento que realizan en estos días?



“Bien, gracias a Dios. Entrenamos dos horas en la mañana y dos en la tarde, cada quien maneja su horario, pero para hacer la segunda jornada mínimo hay que hacer un receso de 6 horas. El plan lo envían por WhatsApp, pero debemos mandar video de la sesión al preparador físico. El lunes tuvimos control del médico, quien visitó cada una de las jugadoras, tomó temperatura y la nutricionista, mientras los otros controles se hacen a través de un grupo que tenemos.



¿Cómo ha vivido Madrid esta emergencia?



La verdad, al principio fue algo muy folclórico, como lo estaba viviendo Colombia, no entendían, pensaban que era una simple gripe, que solo atacaba al adulto mayor, pero lastimosamente cuando ya se vio afectada de una manera más grave la gente tomó conciencia y allí es cuando entró Sanidad a dar la información requerida y ya los ciudadanos acataron todas las prevenciones”.



¿Se enteró de la cantidad de gente que salió este martes a las calles en Colombia a pesar del aislamiento que ordenó el Gobierno?



Allí se presentan dos casos, uno que hay gente que vive del día a día y otra que se va a quedar sin suministro de alimentos, pero también viene el tema salud. Hay personas que se encuentran entre la espada y la pared, y otras que no entienden todavía la delicada situación que el mundo está pasando, porque no es solo es dos o tres países, eso es a nivel mundial y al principio en España era igual, hasta que a las autoridades les tocó coger las calles a empezar a multar o meter a la cárcel a las personas que no acataban las normas”.



Es una situación que nos golpea a todos y no hace diferencia de clases sociales…



“Todos estamos en la misma situación, pero la forma más adecuada de prevenirnos nosotros y cuidad a nuestros seres queridos es estar en casa, no es fácil, claramente puede causar desesperación, pero la mejor decisión que se puede tomar en este momento es estar encerrados, si en algún instante se debe salir por medicamentos o alimentación, utilizar todas las precauciones para evitar un contagio, no ganás nada con cuidarte en casa y en un supermercado estar a un metro de una persona. Es más o menos lo que pasa acá en Madrid, las personas solo pueden salir a comprar medicamentos con fórmula o a mercar, pero solo puede entrar al supermercado una cantidad pequeña, con guantes, tapabocas, con antibacterial debes limpiar tu carrito para las compras, para hacer las filas hay unas cintas de distancia, la gente tiene mucha cultura y han llevado eso de la mejor manera, si necesitas un producto, esperan que tú termines y luego sí se acercan. Eso nos falta en Colombia para entender a dónde nos puede llevar esta situación que estamos viviendo”

¿Cómo ha recibido este encierro, lejos de su familia?



“Nadie lo recibe de la mejor manera, pero hay que tratar de llevarlo con calma, en estos momentos mi preocupación es más por mi familia, que está en Colombia. Amo mi país, pero la parte de cultura nos hace pasar las cosas por alto. Por ejemplo, en este momento mi papá se está arriesgando, él es un trabajador de Emcali y tiene que seguir laborando, precisamente hoy subieron un video en el que varios operarios denunciaron que no les dan los suministros de tapabocas, guantes, antibacterial, pero quieren que sigan trabajando como si nada, sin darles lo adecuado. Si es un trabajador que el pueblo necesita para que les provea sus servicios básicos, hay que proveerlos para que puedan día a día servir a los caleños. Eso sí me tiene preocupada, porque mi papá está entrando a los 60 años y al llegar a casa puede contagiar a mi mamá, que está en cuarentena. Esa es mi preocupación, porque acá conozco mi responsabilidad y me encuentro muy bien, gracias a Dios”.



¿Con las medidas del Gobierno las calles de Madrid se ven vacías?



“Hace rato, hay policía por todo lado, si te abordan te preguntan a dónde vas y todo debe ser con permiso, así sea para ir a la tienda, para poder llevar esto de la mejor manera. Es un país muy afectado por esta epidemia y por eso las medidas tan estrictas”.



¿Cuánto llevaba en España cuando se vino la pandemia?



“Exactamente no sé cuántos, vivo a 40 minutos de Madrid, en Alcalá de Henares, la ciudad más afectada. Cuando empezaron a contagiarse la gente por fin entendió y se aisló. Acá ocurrió eso porque la mayoría de la población sale a trabajar a Madrid y ahora todos buscan protegerse de la mejor manera”.



¿Cree que este tiempo servirá para reflexionar sobre lo que se ha hecho mal?



Todos estamos en la misma situación, quizá sea un mensaje para todos los seres humanos, que nos hemos encargado de destruir el mundo, no estamos cuidando la naturaleza y de una u otra manera este encierro sirva para que muchas personas recapacitemos sobre el daño que le estamos haciendo al mundo, no reciclar, desperdiciar agua, energía, dañar la naturaleza… Muchas cosas en que realmente no hemos sido coherentes, quizá también es un mensaje que nos va a servir a todos para cuidar nuestro planeta y aprovechar ese tiempo en familia”.



¿Usted no alcanzó a hacer una buena adaptación al equipo antes de la epidemia?



“Es que todo se vino muy encima, yo llegué a finales de enero, no alcancé a tener pretemporada y cuando ya estaba cogiendo un ritmo se presentó esto, obviamente no fue en contra mía, pero Dios sabe en qué momento ocurren las cosas, la verdad es que me siento afortunada de estar acá, que se cumpla la voluntad de Él, todo en la vida pasa por algo y tenemos que aceptarlo de la mejor manera, vivir de la mejor manera esta experiencia y más adelante veremos qué puede suceder”

¿Ha podido jugar partidos oficiales con el club?



“Todavía no, he jugado partidos amistosos. Soy muy sincera en mi trabajo y venía de dos meses quieta en Colombia porque la Liga había terminado, esto salió muy rápido y no alcancé a coger pretemporada, el equipo ya estaba en competencia a un ritmo muy alto. Uno tiene que ser consciente y dar el paso a la persona que esté mejor”.



¿Cómo era el nivel de Leicy Santos en el momento de la suspensión de la Liga?



“La verdad, muy bueno, ella lleva más o menos año y medio, ya se adaptó a un juego muy rápido, muy físico, ha evolucionado muy rápido como persona y futbolista, es algo muy lindo que le ha podido pasar en su carrera”.



¿Leicy es consentida de la afición del Atlético?



“Aquí se vive mucho el fútbol, es muy lindo que señoras, madres de familia, cómo viven el fútbol de una forma particular. Aquí no gritan un solo nombre, no se dejan llevar por una sola jugadora, sino que el mismo club hace que todas seamos visibles, eso me ha parecido muy hermoso, porque en realidad todas son muy importantes”.



¿Cómo fue su recibimiento?



“Muy bueno, es un club muy grande, muy bonito, que se preocupa no solo por la parte deportiva sino por la humana, estoy muy contenta. Siempre han estado allí para preguntarme qué necesito y en qué me pueden ayudar en la parte médica y de Psicología”.



¿Su sueño europeo era el Atlético?



“Si dijera que jugar en el Atlético sería mentir, pero sí quería jugar en un equipo español, nunca había jugado en esa parte de Europa y creo que se me dio la oportunidad y llegué a un gran club, creo que soy una bendecida de poder hacer parte de esta gran institución”.



¿Cuentan con el apoyo de los hinchas?



“El estadio del Atlético femenino se llena cuando estamos de local, es un escenario que queda en Alcalá de Henares, acá tenemos parte médica, gimnasio, todo lo que se necesita con campos deportivos y canchas aparte para las academias. Es muy lindo conocer bien la historia para saber cómo el fútbol femenino tuviese un estadio tan lindo, las personas que hicieron este proyecto son grandes seres humanos”.



¿Cuántas niñas puede haber en las categorías de base?



“Uff, son bastantes. Las tienen por edades y por A, B, C. Es una caldera bastante grande, la manera como la trabajan, la metodología, pienso que nos llevan mucha ventaja en eso”.



¿Siente que llegará el momento en que inscribirá su nombre en la historia del club?



“Esa es la idea, deseando que todas las jugadoras que salimos de nuestro país podamos dejar su nombre en alto, deseando también que la Liga de Colombia sea también más sólida. Uno puede sentirse muy bien afuera, pero no hay nada como jugar en su país, con su gente y saber que todo lo que uno ha construido lo pueda disfrutar la gente que lo vio crecer”.



¿En qué club le gustaría estar en su regreso a Colombia?



“Siempre he dicho que no escogería, la verdad siempre dicho de corazón que hace mucho tiempo no juego para mi Valle del Cauca y sería un honor estar en cualquiera de los equipos de mi región”.



¿Qué recuerdos tiene de su paso por Suiza, al lado de Nicole Regnier?



“Suiza es uno de los países más caros del mundo y nos negaron la visa de trabajo debido al contrato que nos estaban haciendo, trataron de hacer de varias maneras la visa, pero se negaba porque ellos no sabían justificar cómo nosotras íbamos a vivir en ese país con un salario tan bajo, duramos el tiempo que daba como turismo por ser colombiano en Europa y nos tuvimos que devolver a los tres meses. Fue en el Servette FC Chênois Féminin. Ese tiempo lo aprovechamos porque conocimos mucha gente y diferentes culturas, pero lastimosamente no se dieron las cosas.



¿Estaban muy por debajo del presupuesto de cualquier trabajador de ese país?



El salario era de nosotras era de 1.200 francos y el salario mínimo estaba en los 4.500 francos. Es un país hermoso, pero vivir allá es súper costoso, allá se puede vivir tranquilo si ganas el mínimo, de lo contrario, es muy difícil, por eso nos negaron la visa. A cambio de moneda colombiana, un banano debe estar en este momento en $8.000 o $10.000, cuando llevas mucho tiempo por fuera se aprende a sobrevivir, lo difícil es acostumbrarse a comer lo mismo toda la semana”.



¿Qué piensa del acoso sexual que sufrió Nicole cuando estuvo en Junior?



“No puedo opinar sobre eso, Nicole fue la que lo vivió y no puedo hablar en zapatos de otra persona, pero es una falta de respeto, cada técnico, cada preparador físico o fisioterapeuta que vaya a ser parte de un equipo hay que mirarle la hoja de vida y hacerles un seguimiento en cuanto a conducta y trabajo. En mi caso, gracias a Dios nunca me ha pasado y que no me vaya a pasar, por eso ese lado he estado muy tranquila”.



¿Cómo están sus hermanas, que viven también en el exterior?



“Mi hermana mayor vive en Estados Unidos y la otra en (Calama) Chile, están en cuarentena. En Estados Unidos como país desarrollado lo han llevado de buena manera, pero en Chile hasta ahora donde se encuentra mi hermana lastimosamente la gente de mayor rango lo ve por alto y no ha hecho mayor caso, pero ella está muy juiciosa”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces