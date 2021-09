¿Nuevos mejores amigos? Ancelotti y Mourinho se acercan por Italia

Se han criticado, se han señalado, pero al final siempre se han respetado. Y aún así nunca estuvieron tan cerca como están ahora, por cuenta del equipo italiano al que le hacen fuerza los dos.

El actual técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, parece dejar de lado su rivalidad con José Mourinho y ha deseado que Roma, actual equipo de 'The Special One', gane e Calcio.



En declaraciones a Gianluca di Marzio a través de Get Italian Football News, Ancelotti, que jugó en la Roma de 1979 a 1987, dijo: "Espero que Giallorossi [Roma] gane con José Mourinho".



La Roma es actualmente tercera en la Serie A después de sumar nueve puntos en sus cuatro primeros partidos, perdiendo 3-2 en Hellas Verona el domingo.



El Real, por su parte, tiene dos puntos de ventaja en la cima de LaLiga tras un inicio de temporada invicto con Ancelotti.



Tanto Mourinho como Ancelotti fueron nombrados por sus actuales empleadores durante el verano después de pasar por Tottenham y Everton respectivamente.



La pareja tuvo una relación difusa cuando Mourinho fue entrenador del Inter de Milán y Ancelotti estuvo a cargo del AC Milan, a finales de la década de los noventa. Mourinho criticó la táctica de Ancelotti y sugirió que era 'tonto' después de que el Inter derrotara al Milán por 2-1 en febrero de 2009 gracias a un polémico gol. Pero después corrigió y dijo que lo "ama". Ahora lo hará el doble, gracias a que sabe que Ancelotti le hace fuerza a su equipo.