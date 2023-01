¿Vinicius tenía miedo en penaltis? ‘Mejor que no tirara’

Real Madrid logró ganar en la Supercopa de España tras vencer en semifinales a Valencia CF por la vía del penalti y así clasificar a la gran final de esta competencia, la primera del año 2023.



Sin embargo, Real Madrid tuvo que sufrir más de lo debido y a pesar de comenzar ganando, no logró aumentar su ventaja y Valencia empató Lino en el segundo tiempo, determinando así alargar el partido hasta llegar a los doce pasos.



En la definición por la vía del penalti, Real Madrid fue contundente y marcó todos sus cobros, siendo Benzema, el primero en ir a la red, pero Carlo Ancelotti confirmó en conferencia de prensa la ausencia de Vinicius Junior en primeros cobros, aliviando que mejor no haya cobrado, dejando en el aire la idea de que quizá el brasileño no tenía la confianza.



“He puesto a los tres de más experiencia los primeros, los más fríos. Benzema, Modric y Kroos, los mejores. Luego Asensio, que tiene muy bien golpeo. Después iba Vinicius, pero mejor que no haya tirado”, reaccionó entre risas Carlo Ancelotti.



“Mejor que no ha tirado”.



🤣🤣🤣 Ancelotti sobre el quinto tirador, Vinicius. pic.twitter.com/TuDDK7MX0d — Madrid Sports (@MadridSports_) January 11, 2023

Con respecto al partido contra Valencia, entregó valiosas palabras para el equipo de Gattuso, quien se plantó bien y le peleó hasta el final la posibilidad de eliminarlos de la Supercopa.



“Sufrido, complicado, pero no hay partido a este nivel fácil. Es verdad que los hemos complicado un poco más con un error evidente. El equipo no está a tope. Tenemos que mejorar, pero cumplimos”, finalizó Ancelotti.



Ahora, Real Madrid espera rival de la Supercopa de España, quien puede ser el FC Barcelona, quienes enfrentarán a Real Betis, este jueves 12 de enero a las 3 de la tarde, hora de Colombia.