Carlo Ancelotti, más feliz en el Real Madrid: ‘Firmaría hasta el 2034’

Carlo Ancelotti aseguró que ya no hablará de su futuro hasta el final de temporada, tras el revuelo de sus palabras abriendo la puerta al interés de la selección brasileña, y aseguró que su primera opción sigue siendo el Real Madrid, con el que firmaría "hasta 2034".



"La seguridad me la da el equipo que tengo, los jugadores y el cariño que me da el club. Es la tranquilidad que tengo. Creo que podemos pelear este año hasta el final y ojalá salga bien como el año pasado. Mi futuro lo aclaré ayer y nunca hablaré de él en los dos próximos meses porque si hablo de ello cada tres días también cansaré a los periodistas", manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti reconoció que no ha recibido "ninguna llamada y ningún WhatsApp" tras las declaraciones realizadas el sábado, cuando dijo que se reuniría con el presidente de la Federación brasileña si se lo pedía, y bromeó con que su número de teléfono "no lo conocen muchos".



"Lo que haré en el futuro no lo voy a saber. Por última vez digo que mi contrato caduca el 2024 y la idea es llegar al fin de mi contrato. Si después el Real Madrid está contento conmigo, firmo hasta 2034".



EFE