¿Ancelotti sentenció a Guardiola? ‘Llegará un día que lo echarán’

Real Madrid pelea por mantenerse vigente en el fútbol de Europa, pero en este remate de temporada no ha podido mantener un rendimiento estable y en las últimas jornadas de LaLiga ha empezado a dar ventajas por el liderato.



Ahora, con el calendario apretado por participación en Mundial de Clubes, el técnico Carlo Ancelotti tendrá que trabajar para darle prioridad a la competencia internacional y después buscar ponerse al día en el torneo ligero.





Tras el momento que atraviesa Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti habló de los entrenadores que se han ido y argumentó que cuando se toma una decisión de esta índole, los clubes son conscientes de que quieren otra idea de juego y algo que mejore lo negativo.



“Cuando se cambia a un entrenador se hace no solo por sus errores, sino para cambiar una dinámica negativa y también para meter más responsabilidad sobre los jugadores”, dijo Ancelotti.



Después de ello, se refirió al español Pep Guardiola, a quien nunca lo han despedido de un equipo y cree que en algún momento le ocurra.



"Creo que para un entrenador el hecho de ser echado es una parte de nuestro trabajo. No hay en el mundo un entrenador que no hayan echado. Creo que el único es Guardiola. Si Pep sigue entrenando, llegará un día en que lo echarán. A mí me han echado en todos los sitios del mundo y todavía estoy aquí. Hay cosas mucho peores", dijo muy amenamente Ancelotti en conferencia de prensa.



Ancelotti, sobre despedir a un entrenador:



El próximo partido de Real Madrid será contra Valencia el 2 de febrero, en juego de la jornada 17 de LaLiga de España, donde buscarán volver a tres puntos para estar cerca al líder Barcelona quien se alejó con seis unidades más.