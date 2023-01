Ancelotti respondió a críticas: 'A veces jugamos mal, como es normal'

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respondió a los que acusan a su equipo de falta de

fútbol recordando la conquista de la última Liga de Campeones y asegurando que no quiere tener "una identidad clara", optando por un equipo "que sabe hacer muchas cosas".



"Dijeron que hemos ganado la Champions el año pasado sin fútbol, es bastante normal que lo digan ahora.

Fútbol lo tenemos pero a veces lo hacemos bien y a veces menos. Lo que es difícil es que el Real Madrid no tiene una identidad clara en su fútbol por la simple razón de que no quiero tenerla. Prefiero tener un equipo que sabe hacer muchas cosas", defendió.



Por eso, para Ancelotti, surge la crítica al estilo de juego de su equipo. "Como no tenemos una identidad clara se dice que no tenemos fútbol pero sí lo tenemos y no uno solo. A veces jugamos bien y otras mal, como es normal".



De lo que se mostró convencido el técnico madridista es que para derrotar a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu y confirmar ante rivales grandes su reacción, deberán mejorar la primera parte del derbi madrileño de Copa del Rey.



"Es un equipo que está jugando muy bien, tiene una buena dinámica y una identidad muy clara. Es un partido difícil para nosotros. El objetivo es mejorar la primera parte del Atlético. Es importante hacer un partido completo en aspecto defensivo y ofensivo porque la Real Sociedad juega muy bien", opinó.



Resaltó el técnico italiano que el Real Madrid ha salido reforzado del bache vivido en enero. "En el fútbol siempre hay momentos de dificultades en los que hay que tener la cabeza fría y hacer buena autocrítica, como hemos hecho todos".



"Esto es trabajo de equipo, yo aporto lo mío, los jugadores lo suyo, el club también y, en momentos de dificultad, es importante. El fútbol te da la oportunidad de salir muy rápidamente de un mal momento pero hay que tener en cuenta que el buen momento puede ser malo rápidamente. Hay que estar concentrados para evitar que pueda pasar", agregó.



En momentos en los que la crítica a la actuación de colegiados y al uso del VAR va creciendo, Ancelotti realizó una defensa pública. "El trabajo del árbitro es muy complicado. Parecía que el VAR podía ayudar en algunas cosas, como el fuera de juego que ha ayudado mucho, pero en todo lo que es subjetivo puede crear problema y polémica".



"Si comparamos el presente con los años 80 y 90, la corrupción no está. Hace tiempo había mucha y ahora no hay, pero es evidente que a veces fallan, como todos. En general en Europa y en todos los países el arbitraje ha mejorado muchísimo", resaltó.



Tras la pancarta y el muñeco con una camiseta de Vinicius colgado de un puente que marcó las horas previas al derbi madrileño del pasado jueves, Ancelotti intentó devolver la tranquilidad sobre la figura del brasileño. "Preparó el derbi como todos los partidos, concentrado, con ganas de jugar. Las tiene siempre en los entrenamientos y en cada partido. Lo vi bien. Hizo un trabajo muy duro en el partido, corrió mucho, falló, cometió errores, pero al final marcó".



También trató Ancelotti temas de otros nombres propios de su plantilla como la aportación de Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Marco Asensio en un momento de necesidad del equipo.



"Es la actitud que tienen todos, la verdad es esta, tengo una plantilla muy buena en ese sentido, no hay nadie que baje los brazos porque no juega. Siempre están focalizados, mostrándome que quieren jugar. Lo han hecho muy bien Camavinga, Ceballos y Asensio, otros puedan aportar al equipo porque es un momento en el que necesitamos la ayuda de todos", reconoció.



Por último, se rindió al nivel que está mostrando el brasileño Militao, el único jugador de su plantilla de los que jugó el Mundial que no ha acusado el desgaste. "Le veo bien y con margen de mejoría. Es de los mejores centrales del mundo cuando está centrado porque lo tiene todo: juego de pies muy bueno, habilidad en uno contra uno, fuerte de cabeza, rápido, contundencia. Es sin duda uno de los mejores".



EFE