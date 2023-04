Real Madrid tendrá de nuevo baja de Benzema y suma a Camavinga

Real Madrid no ha tenido su mejor temporada en LaLiga de España tras su traspiés en mitad de temporada, pero en este remate ha encontrado un poco de soluciones a sus problemas y aún está vivo en todas las competencias, siendo la Champions League su máximo objetivo.

En Liga todavía pelea con Barcelona, quien al parecer no cede y Real Madrid seguirá buscando la ventaja que dé en algún momento los de Xavi Hernández. Sin embargo, para el duelo contra Girona Carlo Ancelotti confirmó dos bajas importantes, siendo la de Karim Benzema la más sensible. Igualmente, Camavinga no estará por molestia muscular.



"Tenemos una buena dinámica, pero vamos con bajas como Benzema y Camavinga que han tenido un golpe. Rodrygo no ha entrenado, pero estará bien para el partido. Ceballos es baja por tarjeta”, dijo Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.



El técnico de Real Madrid profundizó más en el tema de Karim Benzema y dijo que no es tan grabe y lo ve contra Almería el próximo 29 de abril en el Santiago Bernabéu.



"Benzema no es un tema, se recuperará del golpe y jugará contra Almería, Real Sociedad y ojalá pueda estar bien”, finalizó Ancelotti.



Por ahora, Real Madrid es segundo de LaLiga de España con 65 puntos y está a once de Barcelona, mientras que el próximo partido del merengue es contra Girona el 25 de abril en condición de visitante.