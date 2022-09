Ancelotti con un problema más y no es Vinícius: puede haber otra baja

Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en una nueva edición del derbi madrileño. Los colchoneros quieren sumar de a tres y truncar el posible noveno partido sin empates ni derrotas en la institución blanca. Por su parte, los merengues necesitan los puntos para dañarle el gusto al Barcelona que ahora es líder de LaLiga tras vencer al Elche.

La presión sin duda alguna será para el elenco visitante sabiendo que el Barcelona ahora es el nuevo líder de LaLiga. Por esto, Carlo Ancelotti quiere meter toda la carne en el asador para llevarse los tres puntos. Un club sin Karim Benzema disponible y fuera de convocatoria para el derbi, al igual que sin Lucas Vázquez, Ancelotti no quiso dar claves de quién suplirá al francés en la delantera.



A su vez, y aunque empezó a entrenar y entró también en la convocatoria, la duda que tiene Carlo Ancelotti es Eder Militao, al que mantiene que no sabe cuál será el plan con él. Tendrá minutos, eso parece claro, pero el italiano no quiso mencionar en qué momento, “está listo para jugar, puede que haga una parte del partido, es una duda que tengo. Hay que pensarlo bien”.



Muchas preguntas durante la rueda de prensa estuvieron dirigidas al tema de Vinícius Jr señalado por Koke y otros jugadores del Atlético de Madrid y advertido por el capitán colchonero que, si llega a celebrar un gol con un baile, le irá mal en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, tanto Diego Simeone en su atención a medios y Carlo, intentaron centrarse a lo deportivo.



Sobre el estado de ánimo de Vinícius, Carlo Ancelotti dijo, “hay que destacar que no veo esta forma de racismo en España, me quedo con el comunicado del club y el de Vini. Él está bien, con ganas de jugar el partido”. A su vez comentó, “es algo que no tocamos en el vestuario, estos son temas que no se hablan normalmente en el vestuario, se suele hablar de fútbol”.



Borrando la polémica y centrándose en lo deportivo, le bajó el dedo a posibles actos de racismo, y destacó lo bien que reaccionó Vinícius Jr, “una cosa es racismo y otra cosa lo que pasa en el fútbol. Este tema de racismo no lo hemos tocado porque el jugador ha contestado muy bien”. Sumado a ello, dijo que no debe aconsejar a Vini, pues solo es el entrenador.



Ya centrándose en el derbi, reveló que no ha definido por ahora quién tomará el lugar de Karim Benzema. Aunque como jugó contra Leipzig, todo indicaría que entraría Rodrygo de inicialista al lado de Vinícius Jr y Rodrygo. Finalmente, habló sobre el derbi en sí, y destacó a Simeone, “será un partido competido. Ellos no esperan nada nuevo y va a ser un duelo muy competido, un buen partido de fútbol, porque hay muy buenos jugadores en los dos equipos. El partido está abierto, pero no hay nada definitivo. La rivalidad es normal”.



Sobre Diego Simeone reveló, “me parece que la conexión entre los jugadores y el club es capaz de construir un grupo fuerte con jugadores que lo dan todo por el club. Algunos piensan que no es tan importante, otros sí”.