¡Cámaras no! Carlo Ancelotti estalló contra nuevas reglas de LaLiga

El comienzo de una nueva temporada de LaLiga trajo consigo nuevas reglas y, como era de esperar, no todas fueron bien recibidas. Varios entrenadores y jugadores han mostrado su indignación, pero uno de los que más eco han generado es Carlo Ancelotti.



En la previa del partido que enfrentó a Real Madrid con Almería, el estratega italiano indicó estar en contra de la implementación de las cámaras dentro de los vestuarios de los equipos. Finalizado el encuentro que terminó 1-3 a favor del 'Merengue', volvió a referirse sobre el tema y reveló estar dispuesto a tomar medidas extremas para evitar la invasión a la privacidad.

“Las cámaras no entran al vestuario porque tenemos derecho a que no entren. Pero si fuera obligatoria su entrada, sí, me rebajaría el sueldo para que no entrase”, dijo Ancelotti tras sumar de a tres en condición de visitante.