Ancelotti desveló quién quiere que lo reemplace en Real Madrid

Carlo Ancelotti y Real Madrid separarán sus caminos el próximo mes de junio de 2024 cuando el italiano asuma su cargo como nuevo técnico de la Selección de Brasil para la Copa América 2024 y las Eliminatorias.



Aunque hace faltan varios meses para su salida, el italiano en rueda de prensa realizada este martes dio sus favoritos a asumir el cargo de entrenador del cuadro blanco la próxima temporada.



El italiano puso sobre la mesa tres nombres que son bien conocidos en el entorno madridista y de los cuales dos dirigió en su primer ciclo del Madrid.

El primero de ellos fue Xabi Alonso y quien profundizó más y a su vez nombró a Raúl González y a Álvaro Arbeloa.



“A Alonso lo he tenido como jugador, tenía un conocimiento de fútbol de alto nivel y lo está haciendo muy bien con el Bayer Leverkusen. Tiene lectura y capacidad, le deseo que un día, como a Raúl o Arbeloa, sean entrenadores del Real Madrid", mencionó.



Y agregó: "Son personas que conozco, los quiero mucho y ojalá que puedan dirigir al club cuando sea el momento”.



Finalmente, habló de la posibilidad de renovar su contrato con el Madrid pese a volverse técnico de Brasil: "Esto no es un tema, todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, tenemos tiempo para hablar de eso. Ahora no es el tema más importante porque hay muchos partidos en los que estamos concentrados. Del futuro ya tendremos tiempo de hablar".