Carlo Ancelotti descartó más fichajes: 'La plantilla está cerrada'

El mercado de fichajes está cerca de cerrar y el Real Madrid cierra las puertas a nuevas llegadas. Desde hace unos años que se especula con la llegada de Kylian Mbappe pero Carlo Ancelotti se encargó de cerrarle la puerta. Por otro lado, a pesar de que no quiere tener a nuevos jugadores en el plantel, no descartó salidas.



En rueda de prensa previo al compromiso entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, que se jugará este viernes a partir de las 2:30 p.m. (hora de Colombia), el estratega italiano se refirió a la situación del francés. "Lo descarto al cien por cien", comentó.

"Creo que la plantilla está cerrada y todos los jugadores están focalizados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea, no lo sé, pero no tengo miedo de esto", añadió Ancelotti.



Por otro lado, no dejó pasar la oportunidad y se sumó a los mensajes de preocupación respecto a la irrupción del fútbol de Arabia Saudita y los más recientes movimientos que se han producido. Ancelotti pidió a los organismos internacionales tener más control sobre las operaciones.



"El fútbol en Arabia ofrece mucho más dinero que el europeo. Es un hecho. Está pasando. Que cada uno decida lo que quiera. Es claro que los organismos internacionales tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado", indicó.