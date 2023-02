Ancelotti y su mentalidad en Barcelona: ‘Ahora la Copa es importante’

Real Madrid empató 1-1 contra Atlético de Madrid en la jornada 26 de la Liga de España y siguió cediendo terreno en la competencia, pues el Barcelona mantiene una buena ventaja en puntos y el derbi los dejó un poco más lejos del líder.





Después del intenso empate a un gol, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti habló de lo que significa no haberle ganado al equipo del ‘Cholo’ Simeone y dejó claro que el campeonato liguero aún no se ha perdido y cree que puede seguir luchando con Barcelona hasta final de temporada, pero también resaltó la importancia de sus jugadores y los cambios que quiso hacer para ir por la victoria.



"Los cambios han sido solamente pensando en este partido, no en el calendario que viene. Hice esa apuesta porque pensábamos que íbamos a tener control y así ha sido".



De igual manera, Ancelotti pasa la página y ve todavía objetivos en la temporada y desde ya piensa en lo que vendrá contra Barcelona en Copa del Rey.



“La Copa es lo más importante a partir de ahora. Estamos muy cerca de un título. Si lo hacemos bien, podemos ganar un título que es lo más importante”, dijo Ancelotti en conferencia de prensa.



Este empate dejó al Real Madrid en la segunda posición con 52 puntos y de momento, son siete unidades que lo alejan del líder Barcelona.