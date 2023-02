Ancelotti no cree perder la Liga: 'Queda mucho y todo puede pasar'

Real Madrid sorprendentemente salió derrotado por el modesto Mallorca en la jornada 20 de LaLiga de España y empezó a ver el campeonato local muy lejos tras quedar a cinco unidades del Barcelona.



Igualmente, Real Madrid tendrá un calendario apretado por su participación en el Mundial de Clubes y eso ahogaría más el problema en LaLiga, pues después tendrá que ponerse al día, por lo que tendrá que estar obligado a ganar sí o sí para no dar más ventajas con los culés.



Después del partido con Mallorca, el técnico italiano Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa, donde lamentó volver a ceder puntos en liga, pero aún no cree que el sueño de ganar el título se haya esfumado, pues ve con buenos ojos una posible remontada.



"Perder nos afecta, está claro, pero queda mucha Liga, puede pasar de todo y vamos a luchar hasta el final. Nosotros no lo hicimos mal, aunque el hecho de encajar el gol tan pronto nos afectó mucho”, dijo Ancelotti.



Igualmente, el técnico hizo referencia a las provocaciones que puede estar generando Vinicius Junior, quien de nuevo fue protagonista en una discusión, pero Ancelotti no ve que sea problema del mismo jugador y defendió sus actuaciones.



"Lo que está pasando no es culpa de Vinícius. Él juega al fútbol pero soporta provocaciones ante rivales y ambientes. Las faltas cuando se repiten una y otras vez son tarjetas amarillas”, sentenció Ancelotti.





Por el momento, Real Madrid tendrá como próximo reto jugar el Mundial de Clubes en Marruecos y el 8 de febrero jugará las semifinales contra Al Ahly, esperando que ese mal momento en España no se vea reflejado en esta competencia.