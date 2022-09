Carlo Ancelotti puede darse lujos: saca provecho de sus variantes

Para nadie es un secreto que el Real Madrid no cree en nadie de un tiempo para acá. Se potencializa cuando Carlo Ancelotti dirige partidos en la institución, convirtiéndose en un talismán importante para pensar en triunfos y en ganar cualquier título en el mundo. Demostraron una vez más que con revulsivos y variantes pueden suplir de la mejor manera a Karim Benzema.

Pareciera que solo el FC Barcelona puede estar a la talla del Real Madrid, pues ni el Atlético de Madrid pudo en el derbi. Una chance favorable por la ausencia de Karim Benzema que claramente pesaba. Rodrygo, Vinícius Jr y Federico Valverde fueron fundamentales para sacar el resultado. Los goles del ex Santos de Brasil y el uruguayo rompieron una racha negativa en el Wanda Metropolitano.



Real Madrid en este arranque de temporada ya suma nueve victorias de nueve posibles, y en LaLiga extiende el buen momento a seis triunfos de seis disputados. 18 puntos, uno más que el FC Barcelona y felicidad total para Carlo Ancelotti que destacó el triunfo sin Karim Benzema, “el equipo ha remplazado bien a Karim. Lo hemos hecho bien con Rodrygo que ha marcado un gol espectacular. La calidad de la plantilla es muy alta”.



Sobre el gran nivel de Federico Valverde y Rodrygo, convertidos en una solución, mencionó, “los dos son jugadores muy especiales porque son lo que tiene que ser ahora el futbolista moderno. Destacan en muchas posiciones y los dos han progresado muchísimo y estamos encantados”. Sin embargo, dijo que no todo puede ser perfecto con respecto al descuento encajado, “el fútbol ideal es marcar muchos goles y no encajar, pero la perfección no existe”.



Le pidieron que definiera a este Real Madrid, al que analizó de la siguiente manera, “hemos defendido con bloque bajo porque estamos acostumbrados. Esto nos ha permitido controlar bien y si Simeone piensa que lo hemos hecho bien se lo agradezco porque es un cumplido”.



No habló sobre la polémica de Vinícius Jr y los actos racistas que continuaron en la previa y en el partido, pero sí dijo que fue fundamental el brasileño, “no puedo quitar lo que es su talento porque su acción en el segundo gol nos permite ganar este derbi”.



Real Madrid dormirá hasta octubre como líder esperando el regreso de LaLiga tras el parón de selecciones, “me quedo con que la plantilla es muy competitiva también sin Karim. Claramente hay algunas cosas que se pueden mejorar. Es normal. Pero no podía pedir más a este equipo y estoy muy orgulloso en estos jugadores”.



España y el mundo entero se ilusionan con el Clásico, ese que paraliza a todas las naciones, pero que les bajó un poco el gusto a muchos por la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ahora, habrá un nuevo capítulo atractivo con Karim Benzema y Robert Lewandowski. Carlo Ancelotti también analizó el buen momento de Xavi y Barcelona, “lo está haciendo muy bien y nosotros también. Esta es una temporada muy extraña porque no se sabe lo que puede pasar después del Mundial y está claro que va a ser una Liga más competida que la del año pasado”.