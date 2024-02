Ancelotti tras el empate: ‘No estamos satisfechos, merecíamos ganar’

Atlético de Madrid dejó aburrido este domingo a Real Madrid ya que pudo empatar en el último minuto un Derby que se le iba de las manos. Marcos Llorente se encargó de decretar el empate en lo que era un triunfo cantando para los dirigidos por Carlo Ancelotti.



Pues bien, tras la igualdad, el técnico italiano dejó sus sensaciones y se mostró bastante inconforme con el empate en el Santiago Bernabéu.



“No estamos satisfechos, se merecía ganar, hemos tenido partidos que hemos ganado en los últimos minutos, estábamos muy felices. Y el equipo ha dado todo lo que tenía que dar, somos líderes. Salimos con confianza y tranquilidad”, señaló de inicio.

Y agregó: “Han aprovechado muchos centros. La ayuda en este sentido en el balón parado, hemos jugado muy bien en zona. Han aportado bien todos, Carvajal ha estado muy bien. No han permitido nada”.



Sobre el no dejar la Liga sentenciada si se hubiera ganado dijo: “Creo que ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, controlado bien, hemos tenido mala suerte de encajar en el último minuto. Nos faltó algo de altura ahí, ahí íbamos a sufrir, pero lo hemos hecho bien. Se merecía ganar, hemos ganado muchos partidos en el último minuto, no nos podemos reprochar nada. Somos líderes, podemos dar un golpe en la mesa el próximo sábado. Tranquilidad, el equipo está muy bien. Jugamos muy bien al fútbol, es lo que me da más confianza para el futuro, tenemos un equipo fuerte, todos aportan, todos están comprometidos al máximo”.



Sobre la lesión de Vinicius y la entrada de Brahím mencionó: “Tenía una contractura en las cervicales, ha intentado calentar, pero no estaba cómodo y las dos opciones eran esas. Pero hemos planteado el partido defensivamente y Brahim nos permitía no cambiar ese planteamiento. Joselu entró luego y lo hizo bien”.



Finalmente, habló sobre la polémica que se armó por los varios penaltis que no fueron pitados durante el juego: “No lo comento. Se ha decidido así, no sé los motivos. Tenemos que volver adelante”.