Falcao vs Benzema no pudo ser: Ancelotti confirmó baja del francés

Real Madrid se sigue preparando para el duelo contra Rayo Vallecano del delantero colombiano Radamel Falcao García por LaLiga de España el próximo lunes, donde el club merengue busca una victoria urgida tras perder el liderato con Barcelona, quien entró en la pelea por el título.



Sin embargo, Carlo Ancelotti confirmó en la conferencia de prensa previo al duelo contra Rayo Vallecano, que su goleador estrella y ganador del Balón de Oro no estará disponible para este importante duelo.



"Benzema no va a jugar porque las sensaciones no son buenas, ha entrenado el viernes, parecía bien y después le costaba un poco, así que no va estar disponible", reconoció Ancelotti.



Ancelotti confirma que Benzema no estará ante el Rayo Vallecano



📺 Sigue EN DIRECTO la rueda de prensa de Ancelotti https://t.co/LVLJnf693A pic.twitter.com/RUvbiUpAEc — MARCA (@marca) November 6, 2022

A menos de quince días para el Mundial de Qatar 2022, Benzema entró en una fase donde tendrá que cuidarse al máximo, pues se ha convertido en el jugador más valioso de la selección francesa.



Sin embargo, Ancelotti cree que la baja de Benzema es importante, pero eso le ha permitido darle la oportunidad y minutos de mostrarse a otros jugadores, dándose cuenta el poder ofensivo que posee Real Madrid.



“La falta de Karim en esta primera parte de la temporada nos ha permitido mostrar jugadores que tienen mucha calidad como Rodrygo, Vinicius y Valverde”, finalizó Ancelotti en conferencia de prensa.



De momento, Ancelotti seguirá echando mano de otros jugadores relevantes para sustituir al francés, quien volverá a reaparecer frente a Cádiz, en el último partido antes del Mundial de Qatar 2022.