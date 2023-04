Ancelotti manda a callar críticos: ‘No debo demostrar nada a nadie’

Real Madrid vive un momento dulce tras su enorme victoria de visitante en el clásico contra Barcelona, a quien goleó 4-0 y le dio la clasificación a la gran final de Copa del Rey, en una muestra que las remontadas son su especialidad en los últimos años.

Con respecto a la reciente remontada de Real Madrid al Barcelona, el técnico italiano, Carlo Ancelotti, afirmó en conferencia de prensa que después de tantos partidos dirigidos se ha ganado el derecho a no ser criticado y sus cifras infunden respeto a estas alturas, palabras que dejan de un lado las pequeñas críticas.



"Lo que pienso es que después de 1.272 partidos, no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce y me puede evaluar, pero no tengo que demostrar nada a nadie. No me sorprenden las críticas. Es nuestro trabajo, estamos en el foco, es bastante normal y no tengo ningún problema", dijo Ancelotti.





De igual manera, el técnico también aseguró que en su continuidad contará con varios futbolistas para la próxima temporada, siendo Toni Kroos, Karim Benzema y Luka Modric los que seguirá teniendo en cuenta y dio su confianza en que se quedarán en el Real Madrid para 2024.



“Creo que Modrić, Benzema y Kroos estarán aquí la próxima temporada. También tenemos que pensar en el día en que van a parar. Hay que mirar el futuro del club desde otro ángulo. Tenemos fantásticos jugadores jóvenes, (Eduardo) Camavinga, (Aurélien) Tchouameni, (Federico) Valverde y (Dani) Ceballos, que simbolizarán una nueva era”, enfatizó Ancelotti.