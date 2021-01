Presienten el adiós: candidato en FC Barcelona cree Messi sí se irá

El futuro de Lionel Messi, la noticia del 2020 y al parecer también la del 2021, es un asunto que en este mismo mes de enero podría empezar a aclararse.

Justamente ahora es cuando el argentino puede empezar a escuchar ofertas formales, pues le quedan menos de seis meses de contrato en FC Barcelona, y ese es un detalle que es crucial para el futuro del club.



Precisamente, quienes aspiran a suceder al polémico Bartomeu en la presidencia, miran de reojo, y no con mucho optimismo, la situación del capitán: ""Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista", dijo el empresario Agustí Benedito, candidato al cargo vacante, al canal ESPN.



“Dada la situación del club, creo que es muy importante que se quede en el Barça, con el entendido de que entiende que los próximos dos años que tenemos por delante podrían ser difíciles", dijo.



“Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación. Nos ha dado tanto de la misma forma que el Barcelona le ha dado mucho a él y es hora de que todos nos arremanguemos", añadió, ya presintiendo un adiós.



“Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver. La verdad es que soy pesimista. Recuerde que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y ahora todavía no ha aclarado lo que quiere hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje en el verano", concluyó Benedito.