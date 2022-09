Camavinga confesó cuál es su debilidad en cancha: ‘soy muy malo’

El jugador francés, Eduardo Camavinga, de buena temporada en Real Madrid, dio a conocer los aspectos que se le ha dificultado desde su llegada al club merengue y que no ha podido corregir, al igual sobre cómo es su relación con Carlo Ancelotti.



“Tengo que admitir que cambiaría mi pierna derecha porque soy muy malo con ella", dijo Camavinga de manera sorpresiva al ser interrogado por la revista GQ.



Sin embargo, el francés también reconoció que en Real Madrid no tuvo problemas de adaptación y el apoyo de Ancelotti y relación con compañeros es buena, resaltando aprendizajes y resultados en el campo.



“He aprendido mucho de Modric y Kroos por sus características, pero también lo que hacen fuera: practicar deporte y descansar, mientras que con Ancelotti me dio unos roles y me explicó lo que quería de mí. Tanto si soy titular o suplente”, reconoció Camavinga.



Por el momento, Eduardo Camavinga se encuentra con Francia disputando la Nations League, donde este domingo jugará contra Dinamarca en la jornada 6 de la Liga A.