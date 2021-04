Benzema guía al Real Madrid en LaLiga: victoria sobre Cádiz y liderato

Real Madrid puso en aprietos al Atlético de Madrid. Con la victoria por 0-3 sobre Cádiz, igualó en puntos al colchonero (70) y se quedó con el liderato parcial de La Liga.

El equipo merengue, comandado por Karim Benzema, no pasó mayor trabajo y en el primer tiempo liquidó el partido. En el minuto 30, al árbitro de la contienda decretó como penal una falta de Isaac sobre Vinicius Jr., la cual tuvo un previo aviso del VAR. Benzema no entró en la polémica y con un cobro de pierna derecha mandó el balón al fondo de la red.



Cuatro minutos más tarde, Benzema se vistió de pasador y con gran calidad centró con pierna zurda para que Álvaro Odriozola anotara el segundo de la noche. El lateral derecho sorprendió por el costado derecho y con un soberbio cabezazo aumentó la ventaja.



Con el dominio claro del equipo merengue, la arremetida no paró y en el minuto 40 llegó el tercer gol. Casemiro se vio beneficiado de un rebote en el área y con categoría asistió a Benzema para sellar la goleada. El delantero francés, sin marca, empujó el esférico con un remate de cabeza.



En el segundo tiempo Zinedine Zidane sacó a Benzema, Varane y Marcelo para darles descanso y seguir con el trámite del partido. Sin pasar sustos, Thibaut Courtois estuvo seguro en el arco. Mariano, quien reemplazó al delantero francés, pudo anotar el cuarto de su equipo, sin embargo, su mala definición tras un gran jugada individual le impidió anotar. No obstante, el dominicano estaba en una aparente posición adelantada.



Cádiz no pudo hacer mucho en materia ofensiva y en su casa dejó escapar tres puntos importantes. Con la victoria, el equipo merengue llegó a 70 unidades y se quedó, parcialmente, con la cima del campeonato en la fecha 32. Atlético de Madrid deberá ganarle al Huesca este jueves si quiere recuperar la punta de La Liga.



