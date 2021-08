Las 5 advertencias que dejó el comienzo de las grandes ligas europeas

Este fin de semana regresó el fútbol de alta competencia, de grandes estrellas y de goles espectaculares: volvieron las grandes ligas europeas.



Inglaterra, Alemania y España dieron el puntapié inicial; Francia ya jugó su segunda jornada, aunque hay un antes y un después de la llegada de Lionel Messi a la Ligue 1; y solo falta Italia, con su serie A, para gozar de grandes partidos cada fin de semana. Ojo: el sábado 21 de agosto arranca el ‘Calcio’.



Luego de ver a la gran mayoría de equipos, de jugadores y de analizar los resultados, FUTBOLRED analiza las 5 advertencias que se proyectan para la temporada 2021/2022 en el Viejo Continente.



1- Temporada para la consolidación y el salto para las dos estrellas del futuro: Erling Haaland (Borussia Dortmund) y Kylian Mbappé (PSG) ya marcaron gol y ya empiezan a mostrar el punto de madurez para trascender en el mundo del fútbol.



2- Manchester United, el gran favorito en Inglaterra. El primer líder de la Premier League es el llamado a destronar al Manchester City, porque ha consolidado un proyecto y se reforzó con jugadores de calidad. Ojo, los ‘red devils’ quedaron terceros en la temporada 2019/2020, segundos en la campaña anterior y deberán graduarse en la 2021/2022.



3- ¿Quién vencerá a PSG? Parece ser el equipo que, en la Ligue 1, no tiene rival. Su nómina, su hegemonía de los últimos años, sus refuerzos de experiencia en cada línea, lo obligan a ganarlo todo en Francia. El verdadero reto es la Champions League.



4- Los favoritos de siempre. No importa si Barcelona dejó ir a Lionel Messi, o si Real Madrid se quedó sin sus dos grandes defensores centrales (Sergio Ramos y Raphael Varane), los azulgranas y merengues superan a muchos clubes de España. Atlético de Madrid es el gran candidato a defender el título, mientras que Sevilla quiere dar la gran sorpresa.



5- Cero sorpresas. En las mejores ligas europeas siguen creciendo las diferencias entre nóminas, así que no hay un equipo que pueda meterse en la pelea de los grandes.